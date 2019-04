Hvad er et håndtryk – andet end hud mod hud

Michael Jensen

Debat Håndtrykket er noget, vi i Danmark bruger i alle dele af vores dagligdag, jeg gik i et par dage og lagde mærke til, hvornår jeg gav håndtryk.

Af Michael Jensen (O), Gruppeformand for Dansk Folkeparti i Ballerup

Jeg er temmelig overrasket over, hvor meget jeg brugte håndtrykket i dagligdagen. Vi bruger håndtrykket, når vi siger goddag eller farvel, møder nye mennesker herunder læger, kollegaer, sælgere, kommunale medarbejdere, kvinder, mænd etc. Ikke mindst bruger vi hånden, når vi har indgået aftaler.

Så jo, håndtrykket er en del af vores nationale dagligdag, så derved berettiges de nye retningslinjer omkring håndtryk ved statsborgerskabsceremonier, da det vel er en accept af vores kultur og levevis, man skriver under på at ville acceptere.

Det kan aldrig være danskerne, der skal tillægge sig andre udtryksformer, end dem der er vante. Det må være op til dem, der kommer til vores land, at omfavne vores demokrati og vores livsstil.

En af vores udtryksformer er håndtrykket. Hvis det at give hånd er et problem grundet fundamentalt anden livsanskuelse, afsky for demokratiet eller problemer med mænd og kvinders ligestilling, så burde man få sig et statsborgerskab i et andet land.