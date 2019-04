Jeg fik ikke svar på mit spørgsmål om lyskryds

Debat Kære Trine Barstrøm.

Af Mette Bramsbye, Baltorpvej 29, 3th, Ballerup

Jeg skrev et læserbrev til dig i Ballerup Bladet, den 11. marts og du svarede mig den 26. marts. Men jeg føler desværre ikke, at jeg har fået svar på mit spørgsmål, så jeg skrev til din arbejdsmail den 28. marts, men du har desværre ikke svaret, så nu bliver det det atter et læserbrev.

De tre lyskryds jeg omtalte fungerede fint før uge ni, så nogle må jo have pillet ved de lyskryds (går ikke ud fra, at det sker af sig selv), så jeg spørger igen: Hvorfor ændre noget som fungerede? Og det samme gælder når man skal hjem fra København, før var der grøn bølge mellem Lundebjerg og Torvevej med den lovlige hastighed (endda lidt under). I dag kan det betale sig at køre lidt hurtigere, så har man grøn bølge fra København og igennem Skovlunde.

Så hvem har bedt om, at de lyskryds skulle ændres der omkring uge ni og hvorfor?

Jeg ser meget frem til om nogle måneder og glæder mig til at forurene lidt mindre og ikke spilde min tid med den røde bølge.