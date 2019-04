Pædagogerne blev hyldet med pynt og kager

Forældre til børn i børnehuset Ellekilde havde pyntet fint op med balloner og flag fredag morgen. Foto: Privatfoto

Fredag morgen mødte pædagogerne ind til pyntede indgange, søde ord og kager fra taknemmelige forældre.

Af Mia Thomsen

Som optakt til lørdagens store demonstration for bedre normeringer i daginstitutionerne havde grupper af forældre sørger for overraskelser til personalet i alle daginstitutionerne i Ballerup Kommune.

Da pædagogerne mødte ind fredag morgen var det således til flot pyntede indgange, søde takkekort og kage til dem alle sammen.

”Dette er for at takke alle de pædagoger der dag ud og dag ind skal passe på vores børn, på trods af de ringe arbejdsforhold der er med hensyn til normeringerne i kommunen og landet generelt,” fortæller Malika Lund, der har været tovholder på den lokale demonstration og været med til at sørge for pynt og kage til daginstitutionerne.

Vi er glade og rørte

Forældrenes indsats blev værdsat rundt om på institutionerne – blandt andet i børnehuset Askelunden, hvor pædagog Anja Stange Knudsen fortæller:

”I dag er vi mange glade og rørte personaler i daginstitutionerne. Vi mødte på arbejde til pyntede institutioner, lækre kager og så videre. Forældre der takkede os mange gange for den indsats, vi yder hver dag. Det betyder alverdens for os, at vi har forældrenes opbakning og støtte,” siger hun.

