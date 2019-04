På gaden for bedre normeringer

Centrumgaden så noget anderledes ud end den normalt gør en lørdag formiddag. Rigtig mange dukkede op i solskinnet og gik med i demonstrationen til rådhuset.

Flere hundrede gik på gaden i Ballerup som en del af den landsdækkende demonstration for bedre normeringer i institutioner.

Af Mia Thomsen

Vejret kunne ikke have været meget bedre denne lørdag, da banen var kridtet op til den store demonstration for bedre normeringer i institutionerne.

Over hele landet var der kaldt til samling og i Ballerup samlede et par hundrede forældre, bedsteforældre og børn sig med skilte, balloner og en god portion entusiasme foran Ballerup Bibliotek.

Mens solen bagte ned fra en skyfri himmel, begyndte dagens demonstration med velkomsttale fra Malika Lund. Hun har via facebook organiseret dagens demonstration og efter et par ord om nødvendigheden af denne manifestation bevægede den lange karavane af utilfredse børn og voksne sig gennem Centrumgaden mod Ballerup Rådhus.

Op på pallerne

De mange fremmødte var ganske stille og lod deres hjemmelavede bannere fortælle budskabet, men lidt slagord blev det da til undervejs.

Da den store flok nåede rådhuset, blev et par Europa-paller sat op foran indgangen og dagens hovedtaler gik på. Selvom mikrofonlyden mildest talt ikke var let at høre, hvis man stod et par rækker væk, så var budskabet klart fra Michael Egelund, BUPL.

Han pointerede, at denne handling er desperat, men at det er en sag der er så vigtig, at den er værd at gå på gaden for. Han takkede for den store opbakning og talte derefter om, at det handler om kampen for tid og nærvær med børnene. At det handler om at give børnene et godt liv og at de skal have lov til at være børn. Han opfordrede politikerne, blandt andet i Ballerup, til at påtage sig deres ansvar og sørge for de økonomiske rammer for det gode børneliv.

Efter Michael Egelunds pep-talk gik Malika Lund på Europa-pallerne og læste et par tilsendte hverdags-eksempler fra lokale pædagoger op, inden der meldte sig en helt spontan taler på banen.

Ekstra penge

Taleren var borgmester Jesper Würtzen (A), som var en af flere lokalpolitikere, der var med i forsamlingen. Han fortalte om sin sympati for de demonstrerende forældre og at kommunerne har svært ved at honorere kravene om flere penge, da kommunernes økonomi er hårdt presset af service- og anlægsloft. Så selvom der er penge i kasse, så er pengene bundet til at blive i kassen. Han kunne dog afsløre, at børne- og skoleudvalget tirsdag ville give en tillægsbevilling på 3,4 millioner kroner til området, som en konsekvens af det stigende børnetal i kommunens institutioner.

Efter borgmesterens tale var dagens program slut og folk begyndte langsom at sive fra den solbeskinnede rådhusplads.

Vi bliver ved

For Malika Lund var det en overvældende oplevelse at få stablet en så velbesøgt demonstration på benene på blot en uge.

”Det er et vigtigt emne og det berører mange mennesker. Derfor tror jeg, at der er kommet så mange. Vejret betyder selvfølgelig også noget, men jeg tror i høj grad, det handler om, at det er tæt på rigtig mange. Hovedbudskabet er at få flere hænder, og det er et budskab, vi fortsætter med at råbe op om. Vi ved godt, at der er valg lige om lidt, men vi fortsætter også efter et valg. Politikerne skal prioritere og vi skal fortælle dem, at det er nødvendigt,” siger Malika Lund, som altså begyndte ’aktionen’ for en uge siden.

”Det var egentlig en anden der begyndte forberedelserne, men jeg tog over for en uge siden. Det er gået rigtig stærkt via facebook og jeg er da lidt overrasket over, at der kom så mange,” siger Malika Lund, som med lørdagens demonstration i selskab med omkring 200 andre Ballerup-borgere kunne sende et stærkt signal om, at der er brug for flere hænder i institutionerne landet over.

