Det store slag i Ballerups baghave

150 elever fra 0. til 3. klasse var samlet til det store opgør i det grønne. Foto: Kaj Bonne

Traditionen tro holdt BFO Højager deres store afsluttende slag mellem elver, orker og mennesker. Slaget var afslutningen på tre dages rollespil.

Af Ulrich Wolf

Solen skinnede, ganske som den plejede, og lagde en behagelig kulisse til det drabelige slag, som ventede i det store grønne område bag BFO Højager i Ballerup torsdag eftermiddag. Her havde 150 elever fra 0.-3. klasse samlet sig til det afsluttende slag mellem elver, orker og mennesker med den rette udklædning og den rette ånd.

De tre hold skulle kæmpe mod hinanden og samtidig finde den sorte prins, der havde gemt sig

og fortryllet prinsesserne på holdene.

Det blev et drabeligt slag med masser af indlevelse og entusiasme fra de mange børn og ikke mindst fra de omkring 200 forældre og familie, der havde fundet vej til tilskuerpladserne.

Samarbejde for alle

”Det samler alle aldersgrupper og de hjælper hinanden, så det er også et spørgsmål om at samarbejde. Pædagoger og lærere er også med, så det er helt specielt. Der er så også den sidehistorie, at vi har et ekstra hold for de børn, der ikke bryder sig så meget om rollespil. De er så trolde og hekse, der hjælper med mad og sørger for en masse andre praktiske ting. Så det er en oplevelse for alle,” siger Linda Pagaard, pædagog i BFO Højager.

Det er nu syvende år i træk, at BFO Højager arrangerer det store rollespil med det store afsluttende slag, og ifølge Linda Pagaard, har det hvert år været flot solskin ganske som i år og dermed er rollespilstraditionen opretholdt med manér.