Fremtiden rykker nærmere for Jonstruplejren

Jonstruplejren er blevet overtaget af Freja ejendomme og skal nu udvikles sammen med Ballerup Kommune. Planen er, at der skal bygges boliger på det store grønne areal. Foto: privatfoto

Udvikling Jonstruplejren er overgået til statens ejendomsselskab Freja. Nu skal udviklingen af området sættes i gang

Af Ulrich Wolf

Det godt 300.000 kvadratmeter store område ved Jonstruplejren har længe været på Ballerup Kommunes ønskeliste som et område, der kunne udvikles til boligområde med alt, hvad dertil hører.

Nu er området formelt blevet overdraget til statens ejendomsselskab Freja og derfor skal der nu sættes gang i fremtidsplanerne for det store areal.

Selvom overtagelsen endnu er helt ny, området blev officielt overdraget mandag den 1. april, så har Freja allerede ideer til, hvad der skal komme ud af salget.

Et unikt område

”Vi har lige overtaget det, så det er helt nyt. Men det er et helt unikt sted. Det er ret velintegreret i det omliggende villakvarter og det er ret specielt for de forsvars- eller erhvervsområder, vi normalt ser. Det må i den grad være et dejligt sted at bosætte sig, så derfor er det oplagt, at det skal udvikles til et boligområde,”siger Carsten Rasmussen, direktør i Freja Ejendomme.

Der skal nu indgås en dialog med Ballerup Kommune og med de omkringliggende beboere, så man kan få alle ideer og forslag på bordet omkring områdets fremtid.

”Vi skal naturligvis bruge et stykke tid til at få det hele på plads. Men planen er, at vi hurtigst muligt vil afholde nogle arrangementer, hvor vi åbner området for beboere og andre interesserede, så man kan få et indtryk af stedet og komme med forslag og input til brugen. Dem kan vi bruge i den videre proces. Til efteråret går vi i dialog med Ballerup Kommune om fremtidens planer. Jeg ved, at kommunen er interesseret i at udvikle området til et boligområde, der kan blive en slags ny bydel, så det skal vi naturligvis have en proces i gang om,” siger Carsten Rasmussen.

Ind under neglene

Han kan endnu ikke komme med en tidshorisont for, hvornår man konkret kan se udviklingen i området, men hans bud er to-tre år.

”Vi har stadig nogle aktiviteter derude med hjemmeværnet og politiet, og det skal vi lige finde en afklaring på. Men om tre år regner jeg med, at man kan se noget konkret derude. Indtil da skal vi lige have området ind under neglene, så at sige. Men det er klart, at der er mange planer, der kan blive realiseret på et så stort og unikt område,” siger Carsten Rasmussen.

Ifølge Lars Algren, afsnitsleder i by, erhverv og miljø i Ballerup Kommune, er kommunen klar til at gå i gang med at udvikle området, så snart Freja er det.

”Vi er klar, når Freja er klar, så vi kan udvikle det sammen. Det er et spændende område med et stort potentiale, så vi ser frem til udviklingen ide kommende år,” siger Lars Algren