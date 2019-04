Ballerup Rotary Klub hjælper ofre for cyklon

Med donationen på 15.000 kroner kan der blive råd til tre 'shelterboxe', som består af telt, tæpper, komfur, kogegrej mv. til en hel familie.

Efter den voldsomme cyklon ramte sydøstafrika, har Ballerup Rotary Klub besluttet at donere 15.000 kroner til hjælp til ofrene.

Af Mia Thomsen

Midt i marts ramte en voldsom cyklon de tre sydøstafrikanske lande Mozambique, Zimbabwe og Malawi. Med naturkatastrofen fulgte store oversvømmelser og ødelæggelser, og op mod 1.000 mennesker mistede livet. Mange flere, op mod tre millioner mennesker, mistede deres hjem eller blev på anden vis påvirket af cyklonen. Det er en naturkatastrofe så voldsom, at FN mener, det kan være den værste nogensinde på den sydlige halvkugle.

”Katastrofen i Sydøstafrika har gjort et stort indtryk på os alle i Ballerup Rotary Klub. Klubbens medlemmer valgte derfor uden tøven på denne uges møde at følge en opfordring fra Rotary Danmark om at donere penge til at hjælpe ofrene for cyklonen Idai i Malawi,” fortæller klubbens præsident John Menå og fortsætter:

”Vi har på den baggrund helt ekstraordinært valgt at donere i alt 15.000 kroner fra midler, der er indbetalt af klubbens medlemmer.”

Pengene bliver brugt til indkøb af tre ’shelterboxe’, som indeholder telt, tæpper, komfur, kogegrej mv. til en hel familie.

”Det bliver dermed vores lille bidrage til at i hvert fald tre familier kan få lidt bedre fremtidsudsigter end ellers,” tilføjer John Menå.