SIND fylder 25

Lokalafdelingen SIND Ballerup-Furesø-Herlev fejrer 25 års fødselsdag i Sundhedshuset i Ballerup søndag den 14. april.

Af Mia Thomsen

SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed har eksisteret siden 1960, dengang under navnet Landsforeningen Sindslidendes Vel. I 1994 kom lokalafdelingen i Ballerup til – den er siden vokset til at omfatte både Ballerup, Furesø og Herlev Kommuner.

I 25 år har lokalforeningen fungeret som medlemmernes talerør overfor kommunens og regionens psykiatri samt stået for et hav af aktiviteter, tilbud og sociale arrangementer for medlemmerne, der både tæller psykisk sårbare og pårørende.

Én af dem, der har været med i mange af årene, er Aase Aaholm Jepsen, som var formand for lokalafdelingen i 13 år – fra 2000 til 2013. Hun glæder sig over, at afdelingen nu kan fejre 25 års fødselsdag:

”Den største glæde er, at foreningen stadig består. For vi havde en periode, hvor det var småt med medlemmer, men heldigvis er det vendt, så det i dag ser bedre ud,” fortæller hun.

Besøgsvenner og café

Lokalafdelingen har mange forskellige tilbud til medlemmerne – blandt andet SIND-nettet, som er en besøgstjeneste for psykisk sårbare. Her hjælper de med at finde frivillige besøgsvenner, også kaldet en frivillige støtte- og kontaktpersoner, som kan komme på besøg en-to gange ugentligt eller hver 14. dag – alt efter, hvad der passer den enkelte, som ønsker besøg.

Derudover arrangerer foreningen foredrag, udflugter og holder åbent i Café SIND i Sundhedshuset i Ballerup hver sidste onsdag i måneden mellem klokken 16 og 18.

”Vi sidder i foyeren ved elevatoren, og her er altid nogen at snakke med. Man kan bare komme forbi for at få lidt informationer, høre mere om SIND og vores lokale aktiviteter eller komme med gode idéer til, hvad vi kan lave. Vi vil altid gerne høre på gode idéer,” fortæller Aase Aaholm Jepsen og tilføjer, at der naturligvis også er mulighed for bare at komme fordi og få en kop kaffe og en hyggesnak – og måske et stykke kage, hvis hun har fået bagt.

Og apropos kage, så fejrer SIND Ballerup-Furesø-Herlev 25 års fødselsdagen med et hyggeligt lagkage-party i Sundhedshuset søndag den 14. april fra klokken 15 til 18. Her er alle velkomne til at kigge forbi og få en kop kaffe og et stykke fødselsdagskage sammen med medlemmer, bestyrelse og andre med interesse for SIND. Der kommer også til at være lidt musikalsk underholdning på dagen.