Rapper-piger indtog musikskolen

16-årige Sindy fra Albertslund var en af de heldige piger, der var udvalgt til at komme med på talentcampen ’Urban Grrls’ i Ballerup. Foto: Nicolai Westh

Der var masser af attitude, små hårde fletninger og cool streetwear, da 24 piger i alderen 14-24 år tilbragte weekenden på Ballerup Musik- & Kulturskole.

Af Mia Thomsen

Mens forårssolen varmede over Ballerup, arbejde hovedstadsområdets største, kvindelige rap- og hiphoptalenter på højtryk i de små studier oppe under loftet på Ballerup Musik- & Kulturskole.

Pigerne er nøje udvalgt ud af et ansøgerfelt på næsten 100 interesserede til talentforløbet ’Urban Grrls’. Forløbets mål er at få flere kvinder godt i gang med en karriere inden for de ellers mandsdominerede genrer rap og hiphop.

En af deltagerne er 14-årige Elvira, der indtil hun blev udvalgt som deltager i Urban Grrls, mest har holdt sin musikinteresse for sig selv.

”Jeg har siddet derhjemme og skrevet mine egne raptekster og øvet rim, men da jeg så, at der blev søgt efter piger til det her, tænkte jeg, at det skal jeg bare med i,” fortæller hun.

Elvira har i weekenden sammen med resten af holdets piger arbejdet sammen med forskellige professionelle producere og rollemodeller, der allerede har et navn i branchen.

En af rollemodellerne er rapperen Karen Mukupa, og hun har sammen med rapperen Jesper ’Livid’ Helles planlagt forløbet og udvalgt deltagerne.

”Vi vidste godt, at der ville være nogle seje tøser derude, men det er kommet bag på os, at de har så meget talent. Her i weekenden skal vi først og fremmest lave noget musik med dem, og så skal vi hjælpe dem med at bruge det netværk, de får, når de arbejder sammen med en masse andre piger,” fortæller Karen Mukupa, der selv debuterede som en af Danmarks første kvindelige rappere i starten af 1990’erne.

Resultatet af indspilningerne på musikskolen udkommer på en EP i maj.

’Urban Grrls’ er arrangeret af Musikmetropolen – et fælles projekt, hvor Ballerup Kommune sammen med 12 andre sjællandske kommuner, primært i hovedstadsområdet, investerer i talentudvikling for kommunernes musikspirer og stjernefrø.

Herunder flere billeder fra campen. Fotos: Nicolai Westh