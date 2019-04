Lokale virksomheder lægger kassen i skat

En ny opgørelse fra Dansk Industri viser, at Ballerup er en af de kommuner i landet, der får flest skatteindtægter fra virksomhederne.

Af Ulrich Wolf

Det kan betale sig at satse på at have et velfungerende og bredt erhvervsliv i kommunen. Det har Ballerup Kommune satset på i mange år og nu viser en dugfrisk opgørelse fra Dansk Industri, at der er noget om det.

Opgørelsen viser, at i 2017 var Ballerup Kommune nummer fire på listen over kommuner, der fik flest skatteindtægter i kassen fra de private virksomheder.

I alt betalte virksomhederne 14,8 milliarder kroner i selskabsskatter og afgifter til kommunekassen og dermed er Ballerup i kroner og ører kun overgået af København, Aarhus og Aalborg kommuner. Selv store og veludviklede erhvervskommuner som Høje Taastrup, Gladsaxe, Herning og Ikast-Brande kan ikke måle sig med Ballerup.

Fortsætter udviklingen

Tallene glæder borgmester Jesper Würtzen (A):

»Det er flotte tal, der viser at vores satsning på at vedligeholde og udvikle vores ry som erhvervskommune betaler sig. Derfor er vi også glade for den nye fingerplan, hvor vi netop har fået mulighed for at udvide erhvervsområder i Lautrup-området og ved Kildedal,« siger Jesper Würtzen.

Han understreger, at de mange penge ikke bare kommer Ballerup Kommune til gode.

»Det er penge, der ryger i den fælles velfærdskasse. Derfor er det også lidt forkert, når mange provinskommuner ser det som en konkurrence mellem København og de andre. Det er i sidste ende penge, der kommer alle til gode og bidrager til den samfundsmodel vi har,« siger Jesper Würtzen.

Så selvom Ballerup Kommune i mange af de senere års erhvervsklimamålinger ligger relativt lavt, så bidrager virksomhederne rigtig godt, når det kommer til kontant afregning.

Den største bidragyder er Københavns Kommunes virksomheder med 91,7 milliarder kroner, derefter følger Aarhus med 32,4 milliarder kroner, Aalborg med 16,1 milliarder kroner og altså Ballerup med 14,8 milliarder kroner. På de næste pladser følger Gladsaxe med 14 milliarder kroner og Odense med 13,6 milliarder kroner.

Der kom i alt 550 milliarder kroner ind i selskabsskatter i på landsplan i 2017.