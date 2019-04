Ballerups børn kommer gratis til middelaldermarked

Masser af action og oplevelser venter store og små, når Københavns Middelaldermarked indtager Ballerup til sommer. Foto: Gunni Grahn.

Ballerup Kommunes institutioner og skoler får fredag den 7. juni mulighed for at opleve middelalderen helt tæt på.

Af Ulrich Wolf

Københavns Middelaldermarked, der er Skandinaviens største middelaldermarked, inviterer nemlig kommunens institutioner og skoler gratis ind. Det sker i et samarbejde med Ballerup Kommune og en række lokale virksomheder.

Dermed får Ballerups børn og unge en helt unik mulighed for at dufte til de dampende kødgryder, høre tonerne fra skindtrommerne og fløjterne, opleve de kampklare riddere og se de frygtindgydende vikinger, når de indtager området ved Harrestrup Ådal fra fredag den 7. juni til mandag den 10. juni.

Armbåndet, som børnene og de unge vil få på om fredagen, gælder også de efterfølgende tre dage på Københavns Middelaldermarked.

Det er første gang, at Københavns Middelaldermarked bliver afholdt i Ballerup. Tidligere har det holdt til i Valbyparken, hvor det sidste år satte publikumsrekord med over 35.000 besøgende. Det fik arrangørerne bag til at se sig om efter større og mere tilgængelige pladser, og her faldt valget altså på Harrestrup Ådal i Ballerup.

I skrivende stund har Københavns Middelaldermarked allerede fået 2000 tilmeldinger fra institutioner og skoler, så der skal nok blive liv og glade dage.

Man kan læse mere om markedet på www.kmm.dk, hvor også kommunens institutioner og skoler kan tilmelde sig.