Når festen skal have lidt mere glimmer

Samanda og Thomas Berlin skulle egentlig bare have nogle specielle bordkort til deres bryllup i sommer. Nu har de en blomstrende virksomhed, der netop laver og sælger skilte og dekorationer af alle slags til fester og sammenkomster. Foto: Flemming Schiller

Det begyndte, da Samanda og Thomas Berlin skulle giftes og ikke kunne få de rigtige bordkort. Så måtte de selv lave dem, og siden har den kreative ide udviklet sig til en blomstrende forretning for det travle par fra Skovlunde.

Af Ulrich Wolf

»Der gør du ikke. Vi bliver skilt og du kommer til at sove på sofaen resten af dit liv«.

Sådan omtrent lød truslerne fra Samanda Berlin til den kommende husbond Thomas, da de i sommer skulle giftes og holde fest hjemme i haven i villaen i Skovlunde.

Det, der kunne udløse så voldsomme trusler kort inden den store dag, var at Thomas, der af natur er en ild- og iværksættersjæl, ville droppe sit job og kaste sig ud i at etablere sit eget firma.

Årsagen var, at parret ikke kunne finde de rigtige bordkort til festen, medmindre de ville købe dem i USA. Det vækkede iværksætteren i Thomas Berlin og skepsissen i den kommende hustru Samanda.

Det er over et halvt år siden og i dag er parret stadig lykkeligt gift og endda indehavere af en blomstrende virksomhed, kaldet Creativewood.dk, en webshop hvor de sælger alt, hvad en god fest skal have af tilbehør, når den skal have et ekstra tvist.

I kælderen under huset fremstiller Thomas helst specielle bordkort, skilte, navneskilte, menukort og alt muligt andet i enten træ eller akrylplastic til alle slags fester og sammenkomster. Desuden er paletten med pynt og spændende tilbehør lang og kun lige begyndt.

Med på fuld tid

»Jeg var noget skeptisk i starten, men det går forrygende. Jeg har nu sagt mit job op som eventkoordinator, som jeg ellers elskede og er nu fuldtidsansat i vores virksomhed. Jeg kunne ganske enkelt ikke begge dele. Og det boomer helt vildt, så vi skal måske snart til at have lidt hjælp,« siger Samanda, som trods sin skepsis begyndte at lufte de kreative ideer visuelt på Instagram, da Thomas trods truslerne alligevel investerede i en maskine, der kunne fremstille de specielle skilte og kort.

Det er hende, der står for markedsføringen og brandingen på de sociale medier, mens det er Thomas der er ’håndværkeren’. Det er en tilsyneladende god arbejdsfordeling.

»Jeg har altid haft gang i en masse ting. Jeg var blandt andet den første med abonnement på barberskrabere, længe inden andre fik den ide til at flyve. Men da vi fik ideen om de bordkort, så fik det igen min indre iværksætter i gang. Jeg arbejdede dengang som IT-ekspert hos Bloomberg, men jeg kunne ikke få arbejde og fritiden til at hænge sammen. Så jeg var i gang med at overveje noget andet. Så det var oplagt for mig at kaste mig ud i det her,« siger Thomas, som samtidig understreger, at det ikke kunne gå uden Samandas fornemmelse for online PR.

Et varigt minde

»Jeg luftede mine ideer om de specielle invitationer, bordkort og andre kreative ting til fester på min Instagram-profil og med det samme fik jeg 80 nye følgere. Jeg gør meget ud af at give noget af mig selv, jeg udveksler ideer og skriver med folk. Det er rigtig populært. Vi opdagede hurtigt, at der er et marked for den slags ting. Folk vil gerne gøre noget ekstra ud af festens tilbehør. De vil eksempelvis ikke bare have et bordkort, som de bagefter smider i skraldespanden. De vil have et varigt minde om en fest. Der er også et stort potentiale i eksempelvis børnefødselsdage, hvor mange i dag vil gøre det til en speciel oplevelse. Vi laver ting direkte efter, hvad folk ønsker og det er efterspurgt,« siger Samanda Berlin, som efter eget udsagn ikke kan få glimmer nok.

»En fest, uanset hvad anledningen er, må gerne være noget specielt som alle husker, og der kan vi levere minderne,« siger Samanda.

Klar målgruppe

Målgruppen for Creativewood.dk er især dem, som vil gøre noget ekstra ud af festerne, og de går langt for at give den personlige service og interagerer direkte med kunderne. Der er nemlig flere, som er begyndt at gøre noget, der minder om det, Skovlunde-parret har gang i. Men de to har ramt målgruppen med deres specielle designs, kreativitet og direkte kundekontakt.

»Der er også folk, som vil gøre det selv, og det skal de så gøre. Det er ikke vores målgruppe. Vi går op i bæredygtige materialer, solid kvalitet, kreativitet og en god dialog med vores kunder, uanset opgavens størrelse og udformning. Vi vil ganske enkelt give festen det ekstra glimmer, der gør den uforglemmelig,« siger Samanda Berlin, som har flere tusinde følgere på virksomhedens Instagram-profil.

Hun har oplevet at blive genkendt på gaden og at folk spørger hende til råds om alt muligt, der handler om fester og festtilbehør. Det betyder meget for hende, men selvfølgelig også for virksomheden.

»Det er lidt vildt og nogen gange så kniber vi os i armen, fordi det er en slags eventyr og det er gået så stærkt,« siger hun.

Men det er ikke bare fest og glimmer, det er også hårdt arbejde.

Bruger mange timer

Egentlig skulle den 130 kvadratmeter kælder under huset indrettes til blandt andet wellness-rum og til stort legerum til parrets to børn på tre og seks år. Men nu er der bare rod, kasser og værksted, hvor Thomas skaber kundernes kreative festønsker.

»Vi lægger mange timer i firmaet, det er klart. Men vi kan selv planlægge vores tid og være der for børnene, samtidig med at vi kan arbejde på andre tidspunkter af døgnet. Så i stedet for at få en flot istandsat kælder, så fik vi et værksted, men det passer mig fint. Det er bare at kaste sig ud i det,« siger Thomas, som drømmer om at få en stor grund med plads til virksomhedens maskiner, showroom og det, der hører til.

»Men det er Samanda helt imod, så jeg må nok bare gøre det,« griner han.

Selvom det går forrygende og parret er begyndet at komme på forskellige bryllupsmesser, skal levere til Geggo’s (familien fra Bryggen, red.) bryllup og skal medvirke i Mikkel Kesslers kones nye bryllupsbog, så tager parret alligevel et halvt år ad gangen.

»Vi får nok flere konkurrenter, så vi giver det seks måneder. Men fortsætter det, så kører vi bare på. For der er sket en så stor udvikling og der er så stor efterspørgsel, at vi bare må bygge videre på det. Så må det briste eller bære. Men det er helt vildt, så hurtigt det er gået. På den anden side må man også bare sige, at man kan aldrig få for meget glimmer til sin fest,« siger Samanda Berlin.

Det er blandt andet Samanda og Thomas Berlins bordkort, menukort, skilte og andet bordpynt i træ eller plast, der ryger på mange festborde rundt om i landet. Foto: Flemming Schiller