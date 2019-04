Beboerne er glade for at bo i Hede-Magleparken

Hede-Magleparken kæmper udadtil med et lidt skidt ry. Men dem der bor der er meget glade for deres boligområde, viser en ny beboerundersøgelse, som beboerprojektet Hedegaven har lavet.

En ny beboerundersøgelse viser, langt de fleste beboere i Hede-Magleparken er glade for at bo i deres kvarter.

Af Ulrich Wolf

Er det godt at bo i Hede- Magleparken? Så afgjort.

Det siger beboerne selv i en ny undersøgelse, som beboerprojektet Hedegaven har lavet. I undersøgelsen kan man for eksempel læse, at 82,4 procent af beboerne er ’glade’ eller ’meget glade’ for at have adresse i Hede- Magleparken.

På positivlisten er blandt andet de grønne områder, gode lejligheder til en billige husleje og ro og orden. Endelig trækker det også i den gode retning, at man er tæt på natur og by, institutioner og skoler. Beboerne glæder sig også over den gode, offentlige transport og gode ejendomsfunktionærer og gårdmænd.

Ideer til fremtiden

”Hedegaven er jo et projekt, der er afsat penge til frem til 2020. Så vi skal snart ud med en ny ansøgning for den kommende periode. Beboerundersøgelsen skal være med til at kvalificere ansøgningen sådan at beboernes ideer til fremtiden kan komme med,” fortæller Mikala Rossing, der er projektleder i Hedegaven.

Og ideer er der nok af fra beboerne. De foreslår eksempelvis, at legepladserne får et løft, og at der kommer flere borde og bænke ved de grønne områder. På idélisten er også: Medbestemmelse omkring udseendet af de grønne arealer, halvtag over cykelstativerne, flere sociale arrangementer, flere forretninger i butikscentret og fælles spisning for familier med leg og debat.

Søren B. Christiansen, der er direktør for Baldersbo – og et af de to boligselskaber, der har boliger i Hede- Magleparken, glæder sig over beboerundersøgelsen.

”Vi er i gang med en total ændring af butikscentret, så det skulle gerne give sig selv i den kommende tid. De andre ideer er også spændende og vi er altid åbne overfor en dialog. Mange af beslutningerne ligger dog hos afdelingsbestyrelsen – og sådan skal det være. Vi har jo et afdelingsdemokrati og det værner vi meget om, men min dør står altid åben, hvis vi kan hjælpe med noget,” siger Søren B. Christiansen.

Fik blomsterhilsen

Også i bestyrelsen i Hede- Magleparken er man godt tilfreds med beboerundersøgelsen.

”Jeg forstår godt at mange er glade for at bo her. Her er jo roligt og så fint allevegne. Mange i Ballerup sælger deres huse og flytter herud, når de ikke gider ordne haver og tagrender mere. Vi har det også super godt med hinanden. I sidste uge lå der for eksempel en lille fin blomsterhilsen ved vores dør. Den var fra naboens datter ovenpå – og til min hustru,” fortæller Kim Andersen, der er formand for Baldersbo-boligerne i Hede-Magleparken.