Kunstneren og kokken på flyvestationen

Jacob Kent og Irene Steenberg har anskaffet sig en kæmpe gullasch-kanon, som de bruger ved særlige lejligheder. I den kan de tilberede op til 500 liter gryderet eller suppe, og den glæder de sig til at rulle ud til for eksempel Store Flyvedag og Kulturnatten. Foto: Flemming Schiller

Kreativiteten blomstrer i både køkken og atelier på den gamle flyvestation, hvor parret Irene Steenberg og Jacob Kent er flyttet ind med kunst og kogegrej.

Af Mia Thomsen

Det føles lidt ligesom Kødbyen på Vesterbro – den der lidt sjove kombination af industri og kreative arbejdspladser. Hvor man kan blive helt i tvivl om, hvor der er liv – og hvor bygningerne udefra på ingen måde afslører, hvad der gemmer sig indenfor.

Vi er på den gamle Flyvestation Værløse i bygningerne overfor filmstudierne Filmstationen. Her i det gamle kasernekøkken går parret Irene Steenberg og Jacob Kent rundt og gør klar til dagens opgaver; mad ud af huset og kunst på væggene.

Irene er billedkunstner og Jacob er kok, og de har snart brugt et lille års tid på at komme helt på plads i lokalerne på flyvestationen. I den ene ende har Irene ’Frk. Steenbergs Atelier’ og i den anden ende driver Jacob sit økologiske cateringfirma Landkøkkenet.

Vil skabe noget sammen

»Vores drøm var at lave noget fælles, hvor vi kunne koble vores fag sammen. Derfra opstod idéen om ’kunstneren og kokken’, som vi har kaldt os, når vi har holdt åbent hus herude,« fortæller Irene Steenberg, der oprindeligt er uddannet pædagog, men nu har taget springet fuldt ud og satser på at leve af sin kunst samt at hjælpe til i Landkøkkenet – og hvad de to ellers kan skabe sammen af spændende arrangementer på tværs af billed- og kogekunst.

»Vi har masser af idéer,« fortæller Jacob og fortsætter:

»Vi vil gerne lave forskellige former for kurser og undervisning i madlavning og kunst – det kan både være for børn og voksne. Jeg har stor erfaring med at lave teambuilding, hvor deltagerne skal lave mad over bål, tilberedt helt fra bunden af. Det kunne sagtens laves med skoleklasser også, og der har Irene jo sin pædagogerfaring at trække på, så det håber vi meget på at kunne få op at stå.«

Kommet godt i gang

Irene er ikke bare ferm med penslerne, hun svinger også kniven i Landkøkkenet, hvor hun hjælper med at hakke og snitte og bage, når der er run på bestillingerne – og det har der været, siden de flyttede herud.

»Det kommer jo meget i bølger – snart går konfirmationsræset i gang, og så får vi ekstra travlt i køkkenet. Men der var også knald på til nytår, hvor vi solgte 250 nytårskuverter, det har jeg aldrig prøvet før,« fortæller Jacob, der har drevet Landkøkkenet siden 2009.

Dengang lå det i Borup, men i april 2018 overtog han og Irene bygningerne på den gamle flyvestation, hvor de siden har knoklet for at få virksomheden op at stå.

Det var en kæmpe fordel, at lokalerne allerede var indrettet som kasernekøkken, men det havde stået tomt i mange år, så der måtte den helt store hovedrengøring til – ligesom de skulle fjerne ’verdens største opvaskemaskine’, som de grinende fortæller om, der fyldte hele det ene lokale.

Men nu er de altså kommet godt på plads og har allerede holdt de første åbent hus-arrangementer. Næste har de planlagt i påsken, Skærtorsdag den 18. april fra klokken 11 til 16, hvor alle er velkomne til at kigge forbi. Der vil både være mulighed for at se på kunst og smage nogle af Landkøkkenets påskespecialiteter.

