Anden holdning til høje bygninger i Måløv

Debat Hella Tiedemann (A) skriver i et læserbrev i uge 15, at vi kan være helt trygge ved udviklingen af stationsområdet i Måløv.

Af Peter H. Poulsen, Grønbjergvej 8 i Måløv

Jeg synes, at det er prisværdigt, at der er en kommunalpolitiker, som går ind i disse sager, vi skriver om – og har en holdning til emnerne.

Desværre er jeg ikke enig i hendes konklusion om at være tryg i denne sag. Under sidste høring om området tilkendegav +92 procent af høringssvarene, at der ikke ønskes højere bygninger end to etager på området.

Dette ses der nu bort fra, da der er fem medlemmer af kommunalbestyrelsen, som kommer fra Måløv. Vi har ikke hørt fra disse, men tolker ud fra læserbrevet, at de støtter op om de høje bygninger på området. Det kunne være rart, hvis disse kom ud med deres argumenter om, hvorfor de bakker op om høje bygninger. Så er der også mulighed for at kunne stemme for deres holdninger eller ej ved næste valg.

Det eneste argument, der har været fremme indtil videre, er, at der skal bygges tæt og højt for at det kan være rentabelt for en bygherre. Der ønskes skabt en ny selvstændig bydel på bekostning af nærmiljøet, så der kan komme flere borgere til byen.

Jeg håber, at der fremover bliver tænkt mere på det samlede sammenhold og fremtidige bymiljø i Måløv.

Politikerne i Ballerup bør se på de modtagne tilkendegivelser fra borgerne – som de repræsenterer – og få en anden holdning til de høje bygninger, så Måløv forbliver en rar og åben bydel at bo i for både kommende og nuværende borgere i denne del af kommunen.