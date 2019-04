Der er bestemt ingen arrogance her

Debat Kære Michael Krautwald-Rasmussen.

Af Lolan Ottesen (A), Formand for social- og sundhedsudvalget

Du skriver i dit læserbrev i sidste uges avis om politisk arrogance og manglende svar om klippekortsordningen på kommunens plejecentre.

Det undrer mig, for i Ballerup Bladet dateret den 26. februar 2019 på side 12 skrev jeg netop i et svar til dig, at klippekortsordningen fortsat eksisterer på vores plejecentre – dog er det blevet til et såkaldt bloktilskud fra staten.

Pengene skal også fremover bruges til aktiviteter og arrangementer for og med beboerne på vores plejecentre.

I dit læserbrev spørger du også ind til bruger- og pårørenderåd. I 2010 blev det frivilligt for alle kommuner at vælge, om de ville have bruger- og pårørenderåd/brugerbestyrelser på plejecentrene eller ej.

Her i Ballerup besluttede vi dengang, at vi gerne ville have meget mere dialog, demokrati og medindflydelse i vores syv plejecentre. Derfor valgte vi at erstatte brugerbestyrelserne, med to store fælles dialogmøder om året på hvert plejecentre.

Her kan alle beboere og alle pårørende deltage, da det er åbne møder og alle bliver inviteret. Det har både beboere og pårørende, samt medarbejderne været glade for, og vi oplever generelt et stort fremmøde til møderne.

Social- og sundhedsudvalget deltager med en eller flere repræsentanter sammen med ældrechefen på møderne. På den måde kan vi følge med i, hvordan livet leves på vores plejecentre.

Ud over disse møder ved jeg, at de enkelte plejecentre efter behov holder små møder i de enkelte boenheder. Her er der er mulighed for at drøfte de helt nære ting, som handler om lige præcis den boenhed, som man bor i eller er pårørende i.