Hvad sker der med ytringsfriheden?

Af Trine Heiberg og Nicola Morrison, Høstbuen 37 og Råmosevej 85 i Ballerup, forældre til børn i henholdsvis Regnbuen og Høstblomsten

Lørdag den 6. april gik omtrent 70.000 forældre, bedsteforældre, pædagogisk personale, børn, politikere og andet godtfolk på gaden over hele landet. Vi demonstrerede for bedre vilkår og mere omsorg til vores børn i landets daginstitutioner.

Her i Ballerup var vi godt 300, der gik sammen i fælles optog gennem Centrumgaden. Også mange af kommunalbestyrelsens medlemmer havde fundet vej inklusiv borgmesteren, der endda valgte at tage ordet.

Men det klinger ærlig talt noget hult at sige, man bakker op om demonstrationen, men samtidig ikke ønskede, at vi forældre kunne oplyse om demonstrationen i kommunens daginstitutioner.

Plakat og flyer blev i første omgang forbudt i en mail rundsendt til samtlige distriktschefer under dække af, at der var tale om “propaganda-materiale”. Ja, den tager vi lige igen. En plakat for et forældreinitiativ med ønske om at forbedre vilkårene for vores børn blev klassificeret som propaganda! Propaganda for hvad fristes man til at spørge?

Da politikerne vejrede morgenluft og godt kunne se at initiativet tog fart, så meddelte Socialdemokraterne, at de skam bakkede op om demonstrationen, men at ændre beslutningen om ophæng i institutionen mente man dog ikke var nødvendig. Det var en administrativ beslutning, måtte vi forstå.

Senere blev forklaringen ændret og pludselig hed det sig, at institutionerne skal holdes fri for politik.

Lad mig lige minde om, at der var tale om materiale blottet for partipolitik og ja, det er altså de færreste børn fra 0-6 år, der kan læse. Men et billede af en lille dreng, der leger superhelt var åbenbart for stærke sager og tydeligvis værd at knægte vi forældres ytringsfrihed for.

Så kære politikere. Vi har gennemskuet de tomme ord.

Vi kræver handling og ikke bare snak. Bakker man op om en sag, så gør det helhjertet.

Mit barn. Min Stemme.