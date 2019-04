Bilræs skaber utryghed ved Baltorpvej

Baltorpvej er blevet til lidt af en racerbane på weekendaftener. Mange unge og deres potente biler mødes i p-huset ved Ballerup Centret og kører derefter larmende rundt i området. Men nu kommer der en afspærring, så p-huset ikke længere kan være mødested. Foto: privatfoto

Trafik Store grupper af unge med potente biler og støjende adfærd mødes hver weekend ved Ballerup Centrets p-hus. Beboerne i området er trætte af larmen. Politiet tropper ofte op, men problemet er fortsat, så nu bliver p-huset afspærret om aftenen.

Af Ulrich Wolf

Det slår næsten aldrig fejl. Når weekenden er kommet, ankommer en større gruppe af unge mennesker med deres store og voldsomme biler i p-huset langs Banetoften ved Ballerup Centret. Her mødes de, hører musik og kører ræs i området. Især Baltorpvej er udsat for de unges vilde ræs, da det er en lang og lige vej, der indbyder til, at man kan give bilen gas.

Problemet er, at der bor rigtig mange mennesker i kvarteret og de føler sig voldsomt generet af det tilbagevendende træf, der i den senere tid er eskaleret og nu foregår omtrent hver weekend.

Flere gange har beboerne tilkaldt politiet, der ofte kigger forbi og sætter en stopper for de fartglade unge. Men kort tid efter er den gal igen.

Det har udviklet sig

”Vi er bekendt med problemet og især i 2019 har vi fulgt med, fordi det er eskaleret på det seneste. Der har været 10 episoder inden for den seneste tid og vi har været der otte gange. Der er alt fra 2-3 biler til 250 og det er helt uacceptabelt,” siger Søren Rye, vicepolitiinspektør hos Københavns Vestegns Politi.

Han understreger at de unge som udgangspunkt opfører sig ganske fornuftigt.

”Vi følger dem også på facebook, hvor de har en side de hedder Striben. Her opfordrer de til ansvarlighed og vi oplever også, at de forlader området, når vi kommer. Men det har udviklet sig og problemet er der igen, når vi er væk, så det er sådan lidt kattens leg med musen. Det er ikke forbudt at forsamle sig i Danmark, men det er de ting der foregår i området, som ikke er i orden. Der bliver kørt ræs og mange af de biler, der kører er i hvert fald ikke lovlige,” siger Søren Rye.

Det er oftest færdselspoltiet der dukker op og så er der opbakning fra andre enheder, hvis det skulle blive nødvendigt.

”Vi er opmærksomme på dem og vi følger dem, for de skal naturligvis ikke skabe utryghed og uro i området,” siger Søren Rye, som formoder, at de unge måske snart finde sig et andet sted at samles end under p-husets tag.

”Nu bliver vejret bedre og vi følger dem tæt, så man kan godt forestille sig, at de flytter sig,” siger politiinspektøren.

Det bliver stoppet

Situationen bliver også fulgt tæt hos Dades, der ejer Ballerup Centret. Problemet er nu blevet så stort, at man vil sætte en stopper for det.

”Vi har hørt om det her for et par uger siden, og vi kan ikke leve med det, som det har udviklet sig. Derfor har vi besluttet at finde en teknisk løsning til afspærring af p-huset efter lukketid. Vi er nu i dialog med en leverandør, og så snart vi kan få det afklaret, så finder vi en løsning, så vi kan sætte en stopper for det her,” siger Jakob Møller, kommerciel direktør hos Dades.

Dermed ser det ud til, at det foretrukne mødested for de fartglade unge fra ’Striben’ er ved at være historie og natteroen igen kan sænke sig over Baltorpvej og omegn.