BSF-kvinderne fik klø af Brøndby

Det blev en svær kamp for BSF’s kvindehold mod førerholdet Brøndby. Foto: privatfoto

Fodbold Ballerup-Skovlunde Fodbolds kvindeligahold skulle lørdag i kamp imod førerholdet Brøndby IF. En kamp som på papiret var en svær en af slagsen, men i de sidste par kampe imod netop dagens modstander, har BSF været tæt på at tage point.

Af redaktionen

Desværre fik kampen ikke den ønskede start for BSF, som allerede efter to minutter kom bagud 1-0 efter et kontraløb fra Brøndbys finske angriber Ria Ôling.

Det skulle hurtig vise sig at blive en svær start for BSF, da Brøndby viste sig at være kyniske og effektive på de chancer som de fik foræret af BSF mandskabet. Efter 15 minutters spil var Brøndby foran med 3-0 og kampen var mere eller mindre afgjort.

BSF mandskabet leverede en dårlig spillemæssig første halvleg, hvor spillet ikke hang sammen, og alle nærkampe blev vundet af Brøndby. BSF gik slukørede til pause bagud med 4-0. Nu handlede det om at minimere nederlaget og sørge for at Brøndby ikke fik flere mål.

BSF spillede en smule bedre i 2. halvleg og stod sammen som hold. Der blev ikke scoret mere i kampen og den endte med en fortjent 4-0 sejr til Brøndby.

Nu venter en spændende uge med en hjemmekamp imod KoldingQ skærtorsdag kl. 12.30 i Gryden og imod VSK på udebane 2. Påskedag. To svære kampe imod modstandere som også ligger og kæmper med om medaljer i Kvindeliga slutspillet.