Mere end bare små, nuttede pelsdyr

Louise Nielsen havde i den grad travlt lørdag, da der var hamsterudstilling i Måløv. Rigtig mange ville vide mere om de små pelsede dyr Foto: Foto: Kaj Bonne.

Nuttet Sidste lørdag var Måløv Kulturhus indtaget af nuttede pelsdyr, der elsker at gnave, sove og løbe rundt i et hjul.

Af Ulrich Wolf

Det var ikke lige til at høre eller se, at der var flyttet 97 pelsdyr ind i Kulturhus Måløv hele sidste lørdag. Men det var der, og folk strømmede til for at se og røre de lejlighedsvis aktive dyr. De blev bedømt af professionelle dommere, målt og vejet og de flotteste, sjoveste eller mest spøjse fik endda præmier.

Nej, der var ikke tale om pandaer, katte eller hunde, men om noget meget mindre, blødere og med mindst lige så stor nååårhhhhh-effekt.

Denne lørdag var der hamsterudstilling, hvor de små pelsede kæledyr altså i den grad var i fokus.

På bordene stod de i bure og viste sig frem, sov eller spiste. Et panel af dommere kiggede nærmere på de mange udstillede dyr og vurderede, om de var flotte ellers specielle nok til at vinde et diplom eller måske endda få en pokal, som ejeren kunne tage med hjem.

Et bur i hjørnet

De fleste kender hamstere, og rigtig mange børnefamilier har gennem årene med skiftende succes haft hamstere.

Nogle har fået et tæt og langvarigt forhold til dem, mens andre bare plagede om en hamster, fik den og siden glemte alt om det lille dyr i buret.

Men det er tydeligt, at for deltagerne ved udstillingen i Måløv er en hamster meget mere end bare et nuttet dyr, som man stiller i et bur i hjørnet og glemmer.

De mange som kom og gik på lørdagens udstilling viste stor interesse og en del, især unge, blev hængende længe i rummet. Det var ikke bare et lille kæledyr, men også en interesse for dem.

Det gælder også for kvinden bag udstillingen, Louise Nielsen, som vi møder på dagen. Hun snakker med folk, sælger tilbehør, blandt andet de berømte hamsterhjul, der naturligvis er udført korrekt, så de ikke skader dyrene og andre hamster-accessories.

Hun har selv otte hamstere derhjemme, én er endda med i konkurrencen, og så er hun bestyrelsesmedlem i Dansk Hamster Forening. For hende er tendensen klar: Hamstere er meget mere end bare et lille nuttet og pelset kæledyr.

Stor udvikling

”Hamstere er blevet mere populære. Det har de egentlig altid været hos børn, men forskellen er, at i dag vil folk generelt passe mere på dyrene. De sidste ti år er der blevet forsket meget i hamstere og der er sket en stor udvikling i det, man ved om dyrene. For mange er det en hobby. Derfor er udstillingen heller ikke bare for sjov. Vi bruger hamstere til avlsformål og opdræt og derfor vurderer vi dem på mange måder, som man vurderer katte, hunde eller heste, når de er på udstillinger,” siger Louise Nielsen, som godt kan møde nogle fordomme om hendes interesse for hamstere.

”Nogen synes, det er lidt sært at holde en hamsterudstilling. Det syntes jeg måske også selv i begyndelsen, men det er en hobby og for mange på et ret højt plan, ”siger Louise Nielsen.

Hun anbefaler i øvrigt, at hvis man skal købe en hamster, så skal man gøre det hos godkendte opdrættere, som foreningen kan stå inde for. Så ved man, at man får et sundt dyr.

Tre kategorier

Louise viser de mange små dyr frem og fortæller, at man kan se meget om dem på ørerne, kropsholdningen, aktivitetsniveau og meget andet. Alt sammen noget, som kommer med i bedømmelsen hos de strikse dommere, som kigger på alle ting inden de vurderer, om hamsteren er egnet til en præmie.

”Der er tre kategorier, som vi inddeler dyrene i: Børnedyr, kæledyr og standard, og kravene er højere til standard og til dels kæledyr, hvor man går mere op i æstetikken. Det skal være hyggeligt og sjovt for børn og voksne, men der er bestemt også et element af alvor i det,” siger Louise Nielsen.

Dyrevelfærd i fokus

En af udstillingsgæsterne er Helle Svinth. Hun har netop været i kontakt med Dansk Hamster Forening, hvor hun har købt et dyr igennem, og for hende handler det om meget mere end bare at have et lille kæledyr.

”For mig handler det om dyrevelfærd og om mere end bare hygge. Det er egentlig min søn, der længe har plaget om at få en hamster, men jeg kunne også godt se, at der er sket meget i forskningen på området, siden jeg var barn. Så nu er det blevet en hobby, som vi tager helt alvorligt,” siger hun.

Udstillingen i Måløv var en del af en række udstillinger rundt om i landet, hvor populariteten er tydelig, uanset hvor man er. Det mærkede man også denne lørdag, hor interessen hele dagen var stor.

”Det har været helt vildt med interessen. Hamstere er blevet populære og der er opstået et stort fællesskab. Vi mødes på kryds og tværs og snakker om dyrene og så har vi det også hyggeligt sammen. Det betyder meget,” siger Louise Nielsen, som glæder sig til de kommende udstillinger rundt om i landet, hvor hun kan fortælle om sin passion for hamstere og andre dyr. Hun har nemlig også fire heste, en hund, en kæleko samt det løse.

Nå ja, hendes medbragte hamster vandt naturligvis en af hovedpriserne, fordi hun har brugt meget tid på an forberede den til dagens bedømmelse.

En hamster er jo som nævnt mere end bare for sjov.