Stor udvidelse af Toftehaven skydes i gang

Plejecentre Toftehaven står foran en stor udvidelse, som Ballerup Kommune og Baldersbo i fællesskab går i gang med. Foto: privatfoto

Projekt I de kommende år skal Plejecenter Toftehaven udvides med 50 nye plejeboliger og Ballerup Kommune er nu gået i gang med planlægningen af det store projekt.

Af Ulrich Wolf

De nye boliger skal efter planen være klar i 2022 og selvom der er længe til, så er kommunen allerede i gang med at forberede udvidelsen af plejecentret.

»Inden beboere og medarbejdere kan sætte nøglen i døren, skal der i sagens natur falde mange ting på plads. Der skal være høring, der skal laves en helt ny lokalplan, der skal køre EU-udbud og så skal der bygges,« siger direktør for social- og sundhedsområdet i Ballerup Kommune, Mette Vaaben Mortensen, og hun fortsætter.

»Det er et stort byggeri, og vi er meget opmærksomme på at inddrage relevante personer i god tid. På den måde kan vi få ideer og ønsker frem og afklare forventninger og muligheder,« siger hun.

De varer ikke længe før man vil kunne se den første konkrete aktivitet i området på Nygårdsvej i Ballerup. Der skal nemlig foretages en række jordbundsundersøgelser af selve grunden.

»Der har ligget et gasværk på grunden tidligere, så derfor er det vigtigt at vide, hvad jorden gemmer på, inden vi går i gang med at bygge,« siger direktør i Baldersbo, Søren B. Christiansen.

Det er nemlig Baldersbo der i samarbejde med Ballerup Kommune bygger de nye plejeboliger, der opføres som almene boliger.

Ballerup Kommune har afsat i alt 32 millioner kroner til byggeriet mens Baldersbo regner med at bruge mellem 90 og 100 millioner kroner på udvidelsen af Toftehaven, der oprindeligt blev bygget i 1968 og er blevet renoveret i 1981 og 2004.