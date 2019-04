En særlig lærer med helt klare mål

Lasse Seidelin Bendtsen har modtaget Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris 2019 for sin stjerne- gode fysikundervisning, der begejstrer både elever, kollegaer og juryer. Foto: privatfoto

Hæder Lektor Lasse Seidelin Bendtsen fra Borupgaard Gymnasium har igen vundet en pris for sin inspirerende og kreative undervisning i de naturvidenskabelige fag.

Af Mia Thomsen

Nogle af læserne vil kunne genkende artiklens hovedperson. Det er nemlig ikke engang et år siden, vi havde en stor artikel i avisen, som handlede om netop ham og hans forbilledlige undervisning, der dengang havde sikret ham én af Politikens undervisningspriser.

Dagens mand i skysovs, der nu igen har modtaget en flot undervisningspris, er Lasse Seidelin Bendtsen, som er lektor i fysik og astronomi på Borupgaard Gymnasium.

Denne gang har han modtaget Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris 2019, og igen er det hans inspirerende og kreative undervisning, der har sikret ham hæder og ære – og ikke mindst 250.000 kroner, hvoraf de 50.000 går til Lasse, mens de 200.000 går til gymnasiets fortsatte udvikling af den naturvidenskabelige undervisning.

Sin egen stil

Det er en udfordring at ’’fange’’ de unge gymnasieelever med de naturvidenskabelige fag, som for mange kan virke lidt for støvede og sværttilgængelige. Men sådan behøver det ikke være – og det er Lasse Seidelin Bendtsen et strålende eksempel på.

Han har udmærket sig ved at være innovativ i sin undervisning og han har haft en markant indflydelse på elevernes interesse for de naturvidenskabelige fag, hvilket først den ene og nu den anden pris også er et bevis på.

På Borupgaard Gymnasium har Lasse Seidelin Bendtsen udviklet en helt ny undervisningsstil under navnet ’Klare Mål’. Metoden er nu en del af pædagogikumuddannelsen og har sågar været fremlagt på en konference i Kina.

Metoden giver eleverne teknikker til, hvordan de skal gribe naturvidenskabelige problemstillinger an, eksempelvis hvordan de skal forklare en teori eller forstå et forsøg.

Ros fra eleverne

Samtidig har metoden gjort det langt sjovere at lære naturvidenskab på Borupgaard Gymnasium, hvilket tydeligt ses i de kommentarer, som eleverne giver Lasse Seidelin Bendtsens indstilling med på vejen:

’Allerede efter de første par moduler var fysik blevet et af mine yndlingsfag’, ’Jeg gik fra at være lidt småinteresseret i fysik til at være fascineret af det’, ’Lasses undervisning har gjort, at min fremtidige uddannelse skal have noget med fysik at gøre,’ fremgår det blandt andet af indstillingen, der er indsendt af rektor Thomas Jørgensen.

»Lasse er indstillet, fordi han er en meget pædagogisk innovativ lærer. For Lasse er det afgørende at finde måder, så elever kan huske og forstå stoffet. Det faglige er i centrum, men al energien går med at finde pædagogiske metoder, og det sætter jeg og kollegerne stor pris på. Et godt eksempel er jo alle de fysiske huskeøvelser, som han opfinder, så eleverne på en måde leger sig igennem stoffet,« siger rektor Thomas Jørgensen.

Topkarakterer

Det er ikke kun fysikundervisningen, der får topkarakter – det gør eleverne også. For eksempel har Lasse Seidelin Bendtsen i samarbejde med Måløvhøj Skole udbudt astronomi på gymnasieniveau i grundskolen, og her fik eleverne et imponerende eksamensgennemsnit på 11.

»Det handler ikke bare om at sikre sig, at eleverne ved, hvad de skal gøre, når de arbejder med naturvidenskab. Det handler i lige så høj grad om at vække deres interesse for fagene, og det gør man blandt andet ved at få oplevelser med ind i undervisningen,« siger Lasse Seidelin Bendtsen, der både bruger dans og udearealer i undervisningen, når han for eksempel skal lære eleverne om kvantespring og planeternes baner.

»Det er vigtigt, at eleverne får en oplevelse. Har man selv været ude og danse kvantespringsdans, så forstår man bedre, hvad det går ud på,« tilføjer Lasse Seidelin Bentsen, der nu kan sætte endnu et fint diplom hjem på kaminhylden.

Fakta om prisen

• Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris er målrettet engagerede og dygtige gymnasielærere i fagene biologi, kemi, fysik, naturgeografi, bioteknologi, astronomi, geovidenskab, matematik og teknologifag.

• Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats inden for naturvidenskabelig undervisning på ungdomsuddannelserne.

• Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris uddeles årligt og er delt i to priser; én til en gymnasielærer øst for Storebælt og én til en gymnasielærer vest for Storebælt.

• Hver pris består af en sum på 250.000 kroner, hvor 50.000 kroner er en personlig ærespris, mens 200.000 kroner går til skolen og skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning.

• Prisen uddeles til en gymnasielærer efter indstilling fra dennes rektor.

• Prisen blev overrakt ved Big Bang konferencen den 2.april i Odense Kongres Center.