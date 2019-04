Gode hænder sikrede sølvet

I semifinalen skulle holdet samle et fuglehus på tid. Det klarede de så godt, at det sikrede dem en plads i finalen. Foto: privatfoto

Færdigheder Tre elever fra 8.C på Hedegårdsskolen sikrede sig en sølvmedalje ved finalen i DM i Skills Stafetten. De gav den gas som faglærte og var et af de hurtigste hold til at slå søm i et bræt, piske ægge-hvider stive og lægge snorlige brosten.

Af redaktionen

Lasse, Malthe og Calluna går til daglig i idrætsklassen 8.C på Hedegårdsskolen. De dyrker alle tre sport på højt niveau i deres fritid og er vant til at deltage i konkurrencer. Men forleden konkurrerede de på udebane i helt nye discipliner.

De tre elever havde nemlig kvalificeret sig til finalen i DM i Skills Stafetten i Næstved. Skills Stafetten er en konkurrence, hvor 8. klasses elever fra hele landet dyster mod hinanden i håndværksopgaver, der kræver et praktisk håndelag og gode samarbejdsevner.

Så det sædvanlige skoleskema var denne fredag skiftet ud med en stafet på tid i så uvante discipliner som brostenslægning, æggehvidepiskning og kunsten at hamre søm i.

Adoptionsklasse

”Husk, I skal lade hammeren gøre arbejdet.”

Sådan lød et af de gode råd fra Jørgen Abildgaard Nielsen fra virksomheden Jakon, inden de tre unge kastede sig ud i en af de sidste opgaver – at hamre søm i på tid.

8.C har nemlig en adoptionsordning med den lokale entreprenørvirksomhed Jakon, som løbende introducerer klassen til de mange spændende opgaver, der løses inden for byggefaget.

Trioen havde derfor en god faglig coach med på sidelinjen til stafetten i form af Jørgen Abildgaard Nielsen, der er uddannelsesansvarlig i Jakon A/S.

Det gode råd viste sig at være hovedet på sømmet. Gruppen overhalede nemlig to andre grupper i feltet og hev sølvmedaljen hjem i en fænomenal slutspurt, hvor de var de hurtigste til at hamre en håndfuld søm i et bræt.

Hele 8.C var med i Næstved for at bakke deres klassekammerater op i den nervepirrende dyst. De hujede og klappede begejstret, da sølvmedaljen var i hus, og det var en realitet, at klassen kunne tage hjem til Ballerup med et flot gavekort på 5.000 kroner til klassekassen i rygsækken