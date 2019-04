Fest og fejring i Skovlunde Kirke

Kunstneren Erik Hagens afslørede sig nyeste kunstværk ’Jesus jeg er’ i Skovlunde Kirke og afsluttede dermed sin udsmykning af kirkerummet. Foto: privatfoto

Kunst Skovlunde Kirke holdt festgudstjeneste og indvielsesreception for det sidste af i alt syv kunstværker, der færdiggør udsmykningen af kirkerummet.

Af Ulrich Wolf

Solen skinnede, da Skovlunde Kirke holdt festgudstjeneste forrige søndag. Men det var ikke bare en almindelig søndag. Grunden til, at der blev afholdt festgudstjeneste var, at der var en del at fejre på denne solbeskinnede søndag.

Menighedsrådet og formand Lars Green Bach havde inviteret borgmester Jesper Würtzen (A), tidligere kultur- og kirkeminister Marianne Jelved, Morten Skriver fra Akademirådets udvalg, samt menigheden til festgudstjeneste og indvielsesreception for det nye kunstværk, der færdiggør udsmykningen af kirkerummet samt plantning af ’Luthertræet’.

Over 130 personer var mødt op for at overvære plantningen af et japansk paradisæbletræ. Luthertræet havde kirken allerede sidste år fået forærende, da det var 500-året for reformationen, men på grund af renovering af kirken måtte plantningen udskydes.

Borgmesteren, menighedsrådsformanden og menighedsrådsmedlem Yvonne Blankenborg, stod for at få plantet træet. Herefter sang de fremmødte på kirkepladsen ’I østen stiger solen op’, med musikalsk ledsagelse på horn af kommunalbestyrelsesmedlem Bjarne Rasmussen

Kunst på væggen

Inde i kirken bød Lars Green Bach velkommen og takkede fonde og bidragydere, for at det har været økonomisk mulig at købe kunstværkerne af Erik Hagens.

Herefter afslørede keramiker Ursula Munck-Petersen og Erik Hagens den lukkede altertavle og kunstværkets låger blev åbnet.

Værket er det sidste af de syv højtidsskabe, der nu hænger i Skovlunde Kirke og fortæller om nutidens moderne menneskers dagligdag, ligesom kalkmalerierne gjorde det i de gamle landsbykirker.

Efter festgudstjenesten, med dåb af Freja, var menighedsrådet vært ved en frokost i pejsestuen for de mange fremmødte.

Efterfølgende var der rundvisning i det nyrenoverede kirkecenter og i kirken fortalte Erik Hagens om sine tanker omkring det nyindviede kunstværk ’Jesus jeg er’.