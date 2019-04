Tag til Golfens Dag i Smørum på søndag

Smørums store bane er let kuperet, men ikke mere end de fleste nemt kan komme rundt på under fire timer. Foto: Jesper Vinzents

golf Der er åbent på Par 3-banen og Pitch & Putt-banen for alle, der har lyst til at spille og lære mere om golf, når Smørum Golfklub fejrer Golfens Dag på søndag.

Af Smørum Golfklub

Søndag 28. april kan du hos Smørum Golfklub tage dine første skridt på en golfkarriere, der for nogle både kan føre til berømmelse og rigdom. For alle er det imidlertid helt sikkert, at det er vejen til masser af underholdende timer i selskab med ligesindede, samtidig med at du passer fortrinligt på dit helbred.

Golf er nemlig både sundt, morsomt (og ind i mellem virkeligt frustrerende), men med de nye regler er spillet blevet lidt mindre kompliceret og tidskrævende end tidligere. Og hvem har i øvrigt ikke tid og lyst til at passe på sit helbred, når man samtidig kan hygge sig..?

”28. april mellem kl. 10.00 og 15.00 åbner vi Par 3-banen og Pitch & Putt-banen for alle, der har lyst til at spille og vide mere om golf. Der vil være frivillige fra klubben, som introducerer gæsterne til, hvordan man spiller golf. Derfor er Golfens Dag i Smørum Golfklub det helt rigtige sted og tidspunkt, at lære mere om spillets finurligheder. Klubbens har det nødvendige udstyr, som du kan låne”, siger golfdirektør Keld Østergaard Christensen.

Arrangementet er en årligt tilbagevendende begivenhed under mottoet ”Vær Aktiv – For Livet”, og det passer fint. Blandt andet svenske undersøgelser fra Karolinska Instituttet har vist, at golfspillere typisk lever fem år længere end andre, der ikke har motioneret på samme måde.

Fra start til top

Det fantastiske ved ”walking chess”, som mange også kalder spillet, er, at man ikke behøver have muskler, være i topform eller have et abnormt højt kondital for at kunne deltage. Alle, der kan bevæge sig rundt på golfbanen kan spille med, og spillet er så genialt indrettet, at alle kan spille med og mod alle – uanset alder og niveau.

”Jo før man begynder at spille golf, desto mere vil man senere hen glæde sig over, at man kom i gang. Vi er i Smørum Golfklub kendt for at have en særligt effektiv junior- og begynderafdeling, og der er blandt andre de nu professionelle Nanna Koerzts Madsen og Emily Kristine Pedersen opvokset. De spiller i dag på henholdsvis LPGA i USA og LET (Ladies European Tour). Klubbens damer er desuden regerende Danmarksmestre, mens herrerne er i eliteserien”, siger Keld Østergaard Christensen.

Smørum Golfklub er Danmarks største med 51 golfhuller. Klubben har desuden golfsimulatorer, og landets måske bedste driving range (træningsbane), med 60 båse fordelt på to etager, så halvdelen er overdækket. Her kan du med din smartphone følge med i, hvor langt, lige/skævt du slår, fordi Smørum Golfklub, som landets første golfklub fik installeret TrackMan Range. Det er danskudviklede TrackMan, der er de topprofessionelle golfspilleres foretrukne træningsudstyr.

Hvis du vil orientere dig før besøget på Skebjergvej 46 på søndag, så kig på www.smorumgolf.dk