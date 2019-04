IT-konsulenter skaber nyt e-sportshold

Simon Hoejlund fra EPICO leder efter nye IT-specialister blandt gamere. Nu laver firmaet deres eget Counter-Strike hold.

e-sport Ballerup-virksomheden EPICO har skabt sit eget Counter-Strike-opvisningshold, som også skal hjælpe dem med rekruttering af it-udviklere.

Af Redaktionen

Der er hård kamp om at tiltrække it-udviklere i dansk erhvervsliv. Nu har Ballerup-virksomheden EPICO som det første danske it-konsulenthus nogensinde skabt sit eget CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) opvisningshold bestående af nuværende og tidligere elitespillere.

Opvisningsholdet med elitespillere skal gøre det lettere at komme i dialog med unge it-udviklere, som EPICO’s afdeling for unge talenter, som hedder NextGen, meget gerne vil ansætte allerede under eller lige efter deres uddannelse.

”For EPICO NextGen giver det rigtig god mening at bruge e-sport som en måde at komme i kontakt med den næste generation af it-talenter på. Vi går især efter unge på den afsluttende del af deres studie og dem, der lige er blevet færdige. Det er en gruppe, som ellers godt kan være svære at nå,” siger Sales Manager Simon Hoejlund fra EPICO NextGen, som skaffer unge it-udviklere til det hungrende erhvervsliv.

Simon Hoejlund har tidligere været elitespiller i Counter-Strike 1.6 og skal selv deltage på EPICO NextGen holdet, som bliver anført af Martin ”Trace” Heldt, der har været blandt verdens tre bedste Counter-Strike-spillere.

EPICO NextGen skal både spille opvisningskampe mod ITU LAN-turneringens vindere og møde nogle af de øvrige hold i turneringen.

Simon Hoejlund peger på, at det kan være en rigtig god ide at finde fremtidens it-udviklere netop blandt gamere, for de besidder ofte nogle kvalifikationer, som er i høj kurs på arbejdsmarkedet: