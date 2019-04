Bliv chef i stedet for at blive forsørget

Der er ikke mange ledige i Ballerup Kommune. Men der nogle, som af forskelllige årsager ikke kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. De målgrupper er der nu lavet et nyt iværksætterforløb til. Foto: Arkivfoto.

I gang Et nyt iværksætter-forløb skal omdanne offentlig forsørgelse til egen virksomhed.

Af Ulrich Wolf

Der er gang i hjulene i samfundet og ledigheden er historisk lav, i særdeleshed i Ballerup. Men der er stadig en gruppe ledige,som af forskellige årsager har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det kan være sproglige barrierer, helberdsmæssige udfordringer eller andre ting ,der gør, at den ledige trods de god tider, har svært ved at komme i job.

Nu tilbyder Ballerup Kommune er nyt forløb,målrettet netop denne gruppe. Det er et otte ugers iværksætterforløb, der skal få nogle af de ledige til at starte deres egen virksomhed og blive deres egen chef.

Et nyt supplement

Målet er at få i omegnen af 10-12 borgere gjort klar til at kaste sig ud i iværksætteriet og dermed komme væk fra den offentlige forsørgelse.

”Vi har tænkt over, hvad vi kan gøre for at få folk væk fra offentlig forsørgelse. Det er et vigtigt skridt og det er en ny måde at tænke på i jobskabelsen i Ballerup Kommune. Målgruppen er en del borgere med ikke etnisk dansk baggrund, men det er i realiteten for alle, der af forskellige årsager har svært ved at komme

ind på arbejdsmarkedet via vores almindelige indsats.

Så det er et supplement til vores ordnære indsats og vi skræddersyer det til folk, der har mod på at kaste sig ud i iværksætteriet,” siger Musa Kekec (A), formand for erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.

Et personligt forløb

Alle de deltagende skal være uddannelses- og jobparate med et ønske om at blive selvstændige. De deltager så i et otte ugers opkvalificerende forløb med fag rettet mod selvstændig virksomhed. Når man så har besluttet sig for at deltage, kommer man i kontakt med kommunens iværksætterkonsulent, Sune Testrup-Friis.

”Det handler om at motivere den enkelte og vi afklarer også, om deltageren kan klare det og har de rette forudsætninger. Vi har personlige møder, hvor vi netop snakker om motivation, forretningside og laver en lille forretningsplan. Det kan godt være, at ikke alle ender med at få en bæredygtig virksomhed ud af det, men det skaber motivation og det gør den enkelte klar til at komme ind på arbejdsmarkedet,” siger Sune Testrup-Friis.

Det nye forløb handler ikke bare om den enkelte, men også om at være et godt eksempel for familien.

En god rollemodel

”Det er naturligvis vigtigt, at den enkelte kan forsørge sig selv, men det er også vigtigt at være et godt forbillede for sine børn. At vise, at mor og far går på arbejde og forsørger familien og at der er et alternativ til at gå derhjemme,”siger Musa Kekec, som understreger, forløbet både indeholder tilbud og krav til den enkelte.

”Vi stiller krav til den enkelte deltager. Vi forlanger disciplin og engagement, for det er en vigtig del af at være ikke bare iværksætter, men også på arbejdsmarkedet,” siger udvalgsformanden.

Han håber at den nye ordning med tiden kan inspirere flere til at gå iværksættervejen eller i hvert fald give motivationen til at gøre noget andet for at komme ind på arbejdsmarkedet og være den gode rollemodel.