Danmark er et af de mest innovationslystne lande i Europa

Iværksætteri udgør en væsentlig del af dansk erhvervslivs vækstgrundlag. iværksættervirksomheder spiller også en vigtig rolle for innovationen i Danmark.

Patenter og varemærker er den model vi bruger til at beskytte nye iværksætterideer, et logo eller slogans. De seneste 10 år har antallet af patentansøgninger været stigende, og det er rigtig godt for dansk erhvervsliv.

Antallet af ansøgninger til varemærkeregistreringer er steget med 17 % siden 2007 og det vidner om, at danske iværksætteres lyst til at innovere stiger år for år, selvom vi endnu ikke er helt på samme niveau, som før finanskrisen. Faktisk er vi danskere så innovationslystne, at Danmark ligger på tredjepladsen i Europa, når det kommer til patentansøgninger. Det viser seneste tal opgjort i 2016, hvor Sverige ligger foran Danmark på 2. pladsen, kun overgået af Holland.

Danskerne bliver mere globale i deres varemærkeansøgninger

Varemærkeregistrering er helt nødvendig, da den er det eneste, der beskytter den gode idé fra at blive kopieret af konkurrenter – både konkurrenter i Danmark, Europa og fra resten af verden. Måler man på indbyggerantal, er Danmark det land i Europa der indgiver flest varemærkeansøgninger. Faktisk er antallet af europæiske varemærkeansøgninger fra danske virksomheder steget med hele 97 % siden 2008.

Efter Europa er det USA, der er det foretrukne marked, som danske virksomheder søger varemærkebeskyttelse i.

Netop med de globale tendenser, hvor konkurrenterne er rykket tættere på i den digitale tidsalder, er det særdeles vigtigt med en varemærkeregistrering. Den innovative virksomhed eller nystartede iværksætter skal huske at blive varemærkeregistreret i EU og varemærkeregistreret i Danmark, da det sikrer opfinderen mod kopier, og så han eller hun står stærkest muligt i en eventuel kopisag.

Hvad kan man med en varemærkeregistrering?

Et varemærke er et navn eller særligt kendetegn, der adskiller din virksomhed fra konkurrenterne og gør, at dine kunder genkender dig. Varemærkeregistrering gælder ikke kun et konkret produkt eller den nye idé. Du kan få varemærkeregistrering af dit virksomhedsnavn, logo eller slogan , men du kan også få varemærkebeskyttelse af specifikke ord og vendinger.

Fordelene ved at få denne registrering er mange – blandt andet at du har eneret og står stærkt i sager om for eksempel varemærkekrænkelse. Det betyder, at du kan forbyde konkurrenter at bruge et lignende mærke men også at du kan få erstatning, hvis dit varemærke bliver krænket.

Patenters eneret betyder også, at du som opfinder skal være opmærksom på, om der allerede er varemærkeregistrering hos en konkurrent i markedet. Mange virksomheder må lukke kort efter opstart, fordi de ikke har lavet den nødvendige forundersøgelse af konkurrenterne.

I Danmark har vi patenter på en lang række opfindelser, der har sat dansk innovation på verdenskortet. TV2 har lavet en liste over de 10 største danske opfindelser, som blandt andet tæller Carlsbergøllens gær og legoklodsen.