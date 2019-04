Ny bygning binder Ellekilde sammen

Borgmester Jesper Würtzen akkompagnerer Skjold, der klipper den røde snor ved indvielsen af Ellekildes nye tilbygning. Foto: privatfoto

Indvielse Daginstitutionen Ellekilde i Skovlunde er med en ny tilbygning blevet bundet sammen til en sammenhængende bygning.

Af Ulrich Wolf

Det betyder, at vuggestuen og børnehaven nu er blevet forbundet af den nye tilbygning. Torsdag i sidste uge blev ombygningen indviet med maner.

Den flunkende nye og lyse tilbygning var på indvielsesdagen fyldt med børnehavebørn og personale. De sang og klappede sig igennem Ellekilde-sangen, inden borgmester Jesper Würtzen (A), tog ordet.

”Det er et rigtigt flot byggeri. Som borgmester er jeg stolt af, at Skovlundes børn har mulighed for at lære, lege og have en god tid i den nye bygning. Børnehuset Ellekilde står nu flot som en samlet enhed,” sagde han.

Børnehavebarnet Skjold klippede derefter sammen med borgmesteren den røde snor.

Det nye fælleslokale har torv med oliventræ, klatrevæg, farvet glas i vinduerne og figurer i alle former og farver på gulvet. En foldevæg i glas og loftet regulerer akustikken og sikrer gode lydforhold.

Udsmykning og materialevalg skal inspirere til leg og læring, skabe mere lys i bygningerne, skabe sammenhæng mellem inde- og udearealer og give mulighed for at lave aktiviteter på tværs af aldersgrupper.

Indtil nu har børnehave og vuggestue eksisteret side om side, uden at hænge sammen men sammenbygningen og en ny hovedindgang forener nu bygningerne.

Byggeriet gik i gang i sommeren 2018.