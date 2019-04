Bogstavernes unge herre

Noah fra 6. J på Skovvejens Skole vandt årets mesterskab i oplæsning fredag inden påske. Vinderen selv var ganske ovrrasket over, at det var ham, der endte med at være dagens sejrherre. Han vandt en biogaftur til hele klassen. Foto: privatfoto

Læsning Årets lokale mesterskab i oplæsning i Tapeten blev endnu engang en spændende affære, der endte med en sejr til Skovvejens Skole for andet år i træk.

Af redaktionen