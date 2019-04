I Ballerup Kommune er der stadig 160 ruter, som mangler en indsamler søndag den 12. maj. Foto: Foto: SOS Børnebyerne

Indsamling På Mors dag samler SOS Børnebyerne ind for at kunne hjælpe flere børn, der vokser op uden forældre og i dyb fattigdom.

Af Mia Thomsen

Men børneorganisationen mangler stadig mange indsamlere i Ballerup Kommune. Indtil videre har 27 indsamlere meldt sig, men der er stadig 160 ruter, der mangler en indsamler den 12. maj.

”Vi mener det faktisk bogstaveligt, når vi siger ’Giv en mor på Mors dag’, for vi hjælper forældreløse børn, så de får en plejemor – det vi kalder SOS-mor – og et nyt hjem Og vi hjælper sårbare børnefamilier, så de ikke går i stykker på grund af fattigdom, sygdom eller katastrofe, og børnene ikke efterlades alene uden mor og far. Så hvis du har to-tre timer til at gå en tur med indsamlingsbøtten, kan du være med til at gøre en stor forskel i et barns liv,” siger Mads Klæstrup Kristensen, direktør i SOS Børnebyerne.

Sidste år var 47 indsamlere på gaden for den gode sag i Ballerup Kommune, de indsamlede tilsammen 23.589 kroner. Hvis man vil være med i år kan man tilmelde sig på www.sosindsamling.dk eller telefon: 33 73 02 33.