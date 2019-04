LSF igen på vindersporet

LSF slog Kastrup 3-0. Kampens spiller blev Emil Kjærsgaard. Foto: privatfoto

Fodbold I weekenden tog LSF imod Kastrup på hjemmebane og kampen startede som lyn og torden med to minutters indledning for fuld speed.

Af redaktionen

Tilbage var Benjamin Madsen, som allerede efter få sekunder kom godt over kanten og fik foden på et godt indlæg, men desværre reddede Kastrups dygtige målmand til hjørne. Det blev sparket præcist indover og ramte stolpen. Den røg ud til en årvågen Marcus Weiss, der satte den sikkert i nettet til 1-0 – hans første scoring i den hvide trøje.

Og sådan fortsatte det. LSF kom glimrende over højrekanten og Kastrup blev presset helt i bund. Nu ville venstrekanten også være med. Her kom Alexander Beck i et overlap med Mathias Gransee, der spillede ham i dybden, og indlægget blev sikkert sat i mål af Benjamin Madsen med hovedet.

Da kampen nærmede sig slutningen af halvlegen var det Gransees tur. Denne gang midt for da han blev spillet helt fri og satte bolden i nettet til 3-0. Game over og pause efter en hæsblæsende halvleg.

Kastrup havde brugt pausen fornuftigt og smed nu forsigtigheden overbord. LSF var tilfredse med tingenes tilstand og kunne nu praktisere en anden facet af spillet – omstillingerne – og dem kom der mange af.

Blandt andet var Dennis Lind alene med keeperen efter en times spil, men den blev akkurat reddet til hjørne.

Kampen var ændret lidt og LSF kunne snildt have lavet flere mål, men målmanden tog nu alt der kom på trods af flere åbne chancer.

Vigtigt var det nu at holde nullet og igen stod forsvaret rigtigt godt – dog måtte Bjerregaard i kassen diske op med en fantomredning med et kvarter igen. Men LSF holdt stand, hvilket betød at nullet blev holdt for anden gang i træk