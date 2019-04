Klubkammerater mødtes i finalen

Finn Due Larsen (tv.) trak det længste strå og vandt 9-6 over klubkammerate Alan Valentin Jensen (th.). Foto: privatfoto

Backgammon Det er ikke hverdagskost, at en helt nystartet klub deltager i en stor, international turnering – og stryger helt til tops.

Af redaktionen

Men det skete, da BMS Backgammon i påsken deltog i Nordic Open. I den prestigefyldte, årlige turnering, der samler backgammonspillere fra flere lande, strøg to af klubbens spillere – Alan Valentin Jensen og Finn Due Larsen – helt til tops i novice-rækken.

De to mødtes simpelthen i finalen i turneringen i novice, der bedst kan betegnes som ”lettere øvede”, et trin over begynderrækken, men under rækkerne champions, advanced og intermediate.

Finn Due Larsen trak det længste strå og vandt 9-6 over Alan Valentin Jense, så selvfølgelig var Alan i første omgang skuffet over andenpladsen, men samlet set var begge spillere glade og stolte over at BMS Backgammon fik en så flyvende start i klubbens allerførste turnering.

Det er en stolt BMS Backgammon-formand som glæder sig over, at to af klubbens spillere gik hele vejen til finalen ved Nordic:

”Jeg håber, den inspiration og undervisning vi spreder til vores klubarrangementer har været en bidragende årsag. Næste skridt er klubbens første deltagelse i pokalturneringen”, siger Christian Skjæran.

Begge finaledeltagere er selvfølgelig med igen på Ballerup Bibliotek, når BMS Backgammon indbyder til sit næste arrangement den 1. maj klokken 18.30 – hvor alle er velkomne. Og de har lovet at tage guld- og sølvmedaljen med.