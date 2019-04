Miljøtiltag bliver en gevinst for golfspillerne

Golf Ballerup Kommune afsluttede i 2018 opførelsen af en støjvold på østsiden af Motorring 4. Dette er ikke kun til glæde for beboere og andre der færdes i området, men har også givet helt nye muligheder og positive udfordringer for de mange af Hjortespring Golfklubs medlemmer der benytter Marbækbanen.

Af redaktionen

Støjvolden vil fra 2019 indgå i banens arkitektur, hvilket er med til at skabe nye udfordringer for golfspillerne. Støjvolden indgår på den måde, at 2 tee-steder er flyttet op på støjvolden. Dette giver en niveaumæssig dimension, idet resten af hullet fortsat ligger på det sædvanlige men lavere niveau. Samtidig er det lykkedes at få placeret et hul, så hele hullet fra tee-sted til green ligger oppe på den nye støjvold.

Integrationen af støjvolden har samtidig givet mulighed for at re-designe andre dele af banen og samlet set er der tale om, at banen i sværhedsgrad og som oplevelse har fået et løft til glæde for alle der spiller den.

I den kommende weekend indvies den omlagte Marbækbane officielt. Den 4. maj markeres ibrugtagningen af den re-designede bane ved, at klubbens medlemmer kan komme forbi og spille de nye huller vest for klubhuset. I dagens anledning er det ikke så meget golfspillet, men det sociale der er i centrum, derfor vil der i forbindelse med markeringen være opstillet en pølsevogn ved klubhuset.

Der er således god lejlighed til at se banen an, inden det for alvor går løs den 5. maj, hvor der afholdes den årlige åbningsturnering på Marbækbanen, herfra tæller resultaterne, og der vil helt sikkert blive udkæmpet mange gode dyster gennem resten af sæsonen.