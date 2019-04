Ingen Manhattan-skyline i Måløv

Hella Tiedemann

Debat Kære Finn Eriksson. Jeg kan sagtens forstå utrygheden ved politikernes planer om at lave et højere byggeri ved Måløv Station. Alligevel vil jeg forsøge at betrygge dig lidt.

Af Hella Hardø Tiedemann (A), Formand for teknik- og miljøudvalget

Vi politikere har ikke ambitioner om Manhattan-skyline i Måløv, men din overskrift fik mig nu til at trække lidt på smilebåndet alligevel.

I vores kommune har vi rigtig gode traditioner for borgerinddragelse og det agter vi at blive ved med. Vi træffer ikke beslutning om byggeriet uden at inddrage interesserede borgere.

Jeg er lidt ked af din omtale af Eskebjerggård, det var datidens måde at bygge på og det har igennem tiden skabt gode rammer for mange familier. Jeg tror at det er et område som folk er glade for at bo i.

Du skriver at mange Måløv-borgere gerne vil nøjes med to etager, og det kan jeg grundlæggende godt forstå, det er bare sådan, at når der skal bygges stationsnært, så giver det rigtig god mening at gå lidt i højden og øge bebyggelsesprocenten.

Vi gør det for at få plads til mange gode og attraktive boliger både til vores egne borgere og for at tiltrække nye. Vi har brug for at erhvervsaktive slår sig ned i vores kommune, på den måde får vi flere skatteydere, så vi kan opretholde vores velfærd.

Når mennesker bor ved siden af en S-togstation, så er offentlig trafik et rigtig godt valg af transport, det vil hjælpe os på klimaområdet, vi får færre biler og mindre CO2 udledning. Jeg ved fra tidligere at miljø også har din interesse.