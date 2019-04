Vi holder af Eskebjerggård

Per Mortensen

Debat Jeg synes, det er lidt strengt, at Finn Eriksson kalder et byggeri som Eskebjerggård, hvor titusinder af borgere har boet og levet, for ekstremt kikset og skæmmende, som han gør i sit læserbrev i Ballerup Bladet.

Af Per Mortensen (A), Medlem af kommunalbestyrelsen

Beboerne i Eskebjerggård og Måløvvang og deres børn er utrolige glade for at bo her, det er et område som altid er velplejet, og med en masse aktivitetsmuligheder for børnene. Her er altid ryddet for sne om vinteren, også ud til offentlig vej.

Jeg synes, det er dejligt, at vi har et alment boligbyggeri, på kanten af land og by, så mennesker med jævne indkomster, også kan dele den oplevelse. Personligt synes jeg, byggeriet har en spændende arkitektur. Vi har sågar kunst i bebyggelsen og blandt andet det ene af vægmalerierne, giver Måløv-borgerne et smil med på vejen.

Må jeg lige minde dig om, at det meste af det gamle Måløv var marker, også der hvor der nu ligger fine parcelhuse.

Omkring højden af byggeri giver det god mening at gå i højden, blandt andet for miljøet fordi det ligger stationsnært.

Alle erfaringer viser, at dem der bor tæt på stationer, også bruger mere kollektiv trafik og ofte fravælger bilen.

Og vi behøver faktisk flere nye boliger. Både til egne borgere og til nytilflyttere.

Lad mig lige minde om, at bebyggelsen ligger mellem S-banen og Måløv Byvej, på et gammelt industriområde, hvor nærmeste naboer er to tankstationer og en trælasthandel.

Jeg ser frem til de nye planer, kommer på bordet, så vi kan få konstruktive debatter omkring byggeriet på den gamle grund.