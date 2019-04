Skoletests handler om skolesyn – også i Ballerup

Thomas Anker

Debat Mens vores unger Kaysa på 10 og Jonathan på 14 har været til nationale tests på Skovlunde Skole, er ministeren blevet kaldt i samråd, fordi forskere sår tvivl om skoletests. Det var på høje tid, for det sker på et tidspunkt, hvor de nationale tests raser.

Af Thomas Anker (Å), Folketingskandidat, Ståbyvej 26, Skovlunde

Når vi vil diskutere skole og uddannelse i dag, handler det med andre ord ikke kun om ressourcer men også om værdier og børnesyn. Personligt drømmer jeg om en skole, hvor fællesskab og trivsel prioriteres lige så højt som matematik og dansk – hverken mere eller mindre. Jeg vil have en skole, hvor læring betragtes som en alsidig størrelse dvs. en del af den almene dannelse og ikke et spørgsmål om antallet af kompetencer og læringsmål, der forventes, at man kan mestre i tests og prøver.

Vi kan blive bedre til at lave skole, hvor fagene bruges i kontekst og bidrager til at løse problemer, skabe oplevelser eller demokratisk dannelse, og hvor forældrene inddrages som aktører i højere grad end som skoleforbrugere. Kort sagt skal vi udvikle en skole, hvor alle aktører har indflydelse og betydning for skolens virke i dagligdagen.

Debatten omkring testning, børnesyn og læring skal ikke kun handle om økonomi og social slagside, selvom jeg på alle måder anerkender denne problematik. Det handler i lige så høj grad om, at de enkelte skoler skal kunne gøre mere selv, uden at det skal topstyres i den grad, det sker i dag. Man kunne også sige, at det for den enkelte skole må dreje sig om at agere selv – for eksempel i samarbejde med kommunen. Det er der nu nye muligheder for.

Folkeskolereformen er nemlig blevet revideret, og det skal cementeres, at de mere end tusind læringsmål endegyldigt skal betragtes kun som vejledende – og dermed ikke bindende. Nu mangler vi så også at komme af med de nationale tests.

Lad os først og fremmest fokusere på kommunens forbedrede muligheder for decentral styring på skolerne og dermed faglig autonomi, og lad os så fremadrettet kæmpe for at komme af med de nationale tests også.