Vi investerer i et godt børneliv

Debat I Ballerup Bladet den 15. april stiller to forældre spørgsmål til Socialdemokratiets holdning til småbørnsområdet og til ophængning af plakater i daginstitutioner.

Af Peter Als (A), Formand for børne- og skoleudvalget

Forvaltningen svarer selv på sidstnævnte andetsteds i bladet.

Socialdemokraterne i Ballerup har gennem mange år arbejdet for at skabe gode institutioner med dygtige medarbejdere og ledere, der arbejder sammen med forældrene om at sikre, at vores mindste børn kan få en

god og udviklende start på livet.

Det betyder ikke, at vi ikke gerne vil gøre det endnu bedre – ikke mindst nu hvor det går godt med økonomien i samfundet, så vil vi langt hellere bruge flere penge på børnene end for eksempel til skattelettelser.

I Ballerup har vi normeringer i vores institutioner, der ligger i den gode ende i forhold til kommunerne rundt om os, men vi er ikke helt der, hvor for eksempel BUPL ønsker vi skal være. Men vi investerer gerne i vores yngste borgere.

De seneste år har vi igangsat projektet omkring barnets første 1000 dage. Her har vi tilført 900.000 om året ekstra til sundhedsplejen og samarbejdet med forældrene her. Sidste år tilførte vi en million om året til institutionerne til den gode modtagelse af de mindste børn, og i år er tilført yderligere en million årligt til udvikling af kvaliteten i dagtilbuddene for de mindste børn.

Næste år følger yderligere to millioner om året til kvalitetsudvikling for de yngste børn, som skal ses i sammenhæng med et forskningsprojekt, hvor vi søger eksterne midler. Vi håber også, at BUPL vil være samarbejdspart i dette.

På den måde vil der være afsat små ekstra fem millioner om året til de mindste i denne valgperiode.

Herudover bliver der afsat midler i takt med at børnetallet stiger, og her i april er der tilført 3,5 millioner kroner til institutionerne som følge af det stigende børnetal.

