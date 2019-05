Alt hvad du skal vide om køb af brugte biler

SPONSORERET INDHOLD: Markedet for brugte biler er enormt, hvorfor det også kan være svært at navigere rundt i. Med denne guide vil du modtage gode råd indeholdende alt, hvad du bør vide, når du skal finde en ny brugt bil.

Synsrapporter – Alt der er værd at vide om din brugte bil

Hvis du køber en bil fra brugt stand, vil du som skrevet opleve at der ofte medfølger utrolig mange økonomiske gevinster. Når du køber en brugt bil, især privat, er der dog nogle ting, som du altid bør være ekstra opmærksom på. Især vigtigt er det, at du tjekker bilens synsrapport, da den fortæller dig, om alt er som det skal være, både juridisk og kvalitetsmæssigt.

Dette kan gøres mange steder online, hvor du slår bilens nummerplade op, hvorefter du modtager rapport på bilen.

Hvorfor er synsrapporten så vigtig?

Hver gang en bil er blevet synet, bliver der skrevet en synsrapport. Her kan man læse, om bilen lever op til de lovmæssige krav i forhold til bilens kunnen, hvorfor det er vigtigt, at du er sikker på at din bil er godkendt. Dog kan der godt være kosmetiske fejl, som ikke spiller nogen rolle i forhold til det juridiske, men disse vil immervæk blive anført i bilens synsrapport.

Det er altså derfor alfa og omega, at du har styr på din bils synsrapport, hvis du køber en brugt bil. Desværre, kan du nemlig ikke altid være sikker på, at bilens tidligere ejer taler sandt, hvad angår bilens tilstand. Derfor er det vigtigt, at du tjekker bilens synsrapport, hvor du kan tjekke op på bilens tidligere skader, fejl og lignende.

Mulige resultater efter et syn

Når du skal have synet din bil, vil du opleve, at bilen kan havne i følgende kategorier:

● Godkendt: Din bil har klaret synet.

● Betinget godkendt: Din bil skal ikke til omsyn. Dog findes der på bilen små fejl, som du skal fikse umiddelbart efter, at bilen er synet. Indtil da vil din bil være ulovlig.

● Kan godkendes efter omsyn: Der er fundet større fejl på din bil. Disse fejl skal fikses, og din bil skal til omsyn.

● Ikke godkendt: Godkendes din bil ikke, må du ikke længere køre i den, og nummerpladen skal inddrages.

Hvornår er det klogt at købe en brugt bil?

Hvornår det er klogt at købe en brugt bil, er ganske vist et spørgsmål, som afhænger af lige nøjagtig din pågældende situation, hvorfor det også kun er dig, som kan besvare dette. Dog er der nogle pejlemærker, som forhåbentligt kan hjælpe dig på rette kurs.

Noget du især bør veje, er dine og ikke mindst, bilens fremtidsudsigter. Altså dit eget fremtidige økonomiske råderum samt bilens fremtidige formål. Som tommelfingerregel, siger man typisk, at hvis bilen har et langsigtet formål, så bør man investere i en ny bil. Men her er der selvfølgelig forskel på definitionen af, hvad et langsigtet formål er.

Der kan godt være tale om et langsigtet formål, hvis man køber en bil, som man ønsker at have i mange år, hvor man dog har i sinde at man køber en ny bil, som skal fungere som primær bil i fremtiden. I et sådan tænkeligt tilfælde, vil det formentligt være klogest, hvis man køber den første bil fra brugt, hvorefter man investerer i en ny bil senere hen.

Kigger man udelukkende på din økonomiske situation, bør du overveje, hvad der er en god investering, taget dine fremtidsudsigter i betragtning. Har du gode fremtidsudsigter til at betale af på et eventuelt lån, kan det eksempelvis godt anbefales, at du køber en bil fra ny. Er det omvendt ikke tilfældet, kan det måske være klogest, hvis du køber en brugt bil.

Der er altså gode muligheder i at købe en bil fra brugt stand. Der er dog visse forbehold man bør tage, eksempelvis at være ajour i forhold til synsrapporten på bilen, hvis man køber en brugt. Derudover kan det være et svært valg, om hvorvidt man overhovedet skal købe en brugt eller ny bil. Denne guide er selvfølgelig ikke et entydigt svar, men du bør nu med disse pejlemærker være bedre rustet, til når du skal kigge efter din næste bil.