Mindeord for fhv. musikchef Jørgen Artby

Af Bjarne Herring Rasmussen

Allerede i 1966, da jeg sammen med cirka 40 andre børn, var med til at starte Ballerup Brass Band op efter devisen – store børn – store instrumenter – mindre børn – mindre instrumenter, stiftede jeg bekendtskab med et helt særligt musisk menneske, Jørgen Artby.

Jørgen havde på det tidspunkt spillet med stor succes i Melodi Mixers. En popgruppe, der deltog i Melodi Grand Prix 1963, og blev vældigt populære med blandt andet Bal i Ballerup.

Jørgen tog en læreruddannelse og blev skolelærer først i Skovlunde på Lundebjergskolen og senere viceskoleinspektør på Hedegårdsskolen.

Så vi 40 børn startede med at spille på Lundebjergsskolen under ledelse af Jørgen Artby og Hans Jørgen Heyn. Hans Jørgen Heyn havde den daværende skoledirektør Holger Knudsen lokket til Ballerup fra Frederiksberg Kommune for, sammen med Jørgen Artby at etablere et musisk miljø for børn og unge i Ballerup.

De to dirigenter supplerede hinanden på bedste vis. Jørgen Artby, det udadvendte swingende, og Hans Jørgen, Ballerups musikkonsulent, det mere klassiske.

Utallige koncerter blev det til. Indvielser af skoler (Ballerup etablerede en skole hver andet år), kirker, forretninger og meget andet.

Ballerup Brass Band blev hurtigt et populært indslag i bybilledet.

Men Jørgen Artby stoppede ikke ved det. Et herligt forældreorkester blev etableret; Mimrebanden, som stadig spiller lystigt,

Musikshows med deltagelse af stort set alle i Ballerups musikliv. Sangaftener i Ryttergården, De unges Musikbog, Ballerup Big Band, Baghuset med Kirsten Sørensen, Ballerup Ball Room, Lautrupgård Musikhus, Ballerup Underholdningsorkester, Alsang, verdenskoret Sweet og Swing, Ballerup Viking Band, Ballerup Musik Festival osv. osv.

Et utrætteligt og musisk menneske, der som musikchef har sat sine spor her i Ballerup på fineste vis. En pionerånd, der sammen med andre åndede for musik og kultur og løftede og bar Ballerups kulturliv sammen med Ballerups borgere.

Jørgen var ganske enkelt i stand til at begejstre, at få børn og voksne til at føle sig trygge på en scene og yde deres bedste. Koordinere og sætte koncerter op. Timing, timing har jeg hørt mere en een gang.

Jørgen kunne engagere frivillige til alle de flotte events, vi alle har haft glæde af i Ballerup Kommune.

Kære Jørgen, du har betydet rigtigt meget for mange mennesker her i kommunen med din smittende musikglæde, og jeg personligt kommer til at savne en fantastisk musiker og ven gennem mange år, der har givet mig en livslang kilde til musikglæde.

Tak for al musikken, kære Jørgen, vi vil savne dig.

Varme tanker til Gitte og familien.