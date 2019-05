Mindeord for Jørgen Artby

Tidligere musikchef i Ballerup, Jørgen Artby med et portræt, som han fik foræret af Danish Vikingband. Han blev 81 år gammel. Foto: Privatfoto

Jørgen Artby blev født i København i 1938. Han var som helt lille betaget af musik, og netop musikken blev en stor og vigtig del af hans liv.

Af Anne Marie Borregaard

Hans første instrument var en trompet. Siden købte familien et klaver til ham, men det blev med guitaren, at han blev offentligt kendt i sang- og showkvartetten Melody Mixers. De blev dannet i midten af 1950’er og fik deres gennembrud på tv i forbindelse med Ungarnshjælpen i 1957. Melody Mixers blev opløst ved udgangen af 1970, men hermed var Jørgens ”musikkarriere” ikke slut.

Jørgen var lærer blandt andet på Lundebjergskolen. Det var, mens han var her, at han sammen med Hans Jørgen Heyn tog initiativ til at starte Ballerup Musikskole. Men ingen musikskole uden et flagskib – et skoleorkester.

Det begyndte som ”Ballerup Brass Band”. Men da eleverne voksede – blev voksne – og ikke ville holde op, så dannede Jørgen et ungdomsorkester ”Ballerup Big Band”, som levede side om side med skoleorkesteret. BBB var Jørgens hjertebarn. BBB og Jørgen havde et livslangt venskab. Blandt andet fejrede tidligere medlemmer af BBB Jørgen ved at spille for ham, da han sidste år fyldte 80 år.

BBB var blot det første af en lang række orkestre, som han har ”på samvittigheden”. Blandt andet kan nævnes Mimrebanden, Ballroom Orkestret, Ballerup Harmoniorkester, Ballerup Skoleorkester, Ballerup Underholdningsorkester og Det Danske Vikingeband.

Efter Lundebjergskolen blev Jørgen ansat som viceskoleinspektør på Hedegårdsskolen. Her var han sammen med tidligere inspektør Kurt Iversen medarrangør til store forældrefester under navnet ”Valhalla”. Her mødte forældrene talstærkt op. Det er sikkert og vist, at mange tidligere hedegårdsskoleforældre husker disse fester.

Jørgen startede ligeledes skolekoret Maheba – altid med mindst 100 aktive korelever, som Jørgen også lod deltage i mange af de andre store musikbegivenheder, han arrangerede.

Uden for skoleregi kan blandt andet nævnes de hvert år tilbagevendende musikshows fra 1972 – 1975, som hvert år trak fulde huse både fredag, lørdag og søndag.

I Ballerup kommune blev det bemærket, at Jørgen satte gang i en del spændende musikarrangementer og i 1975 blev han ansat i en nyoprettet stilling som musikchef i Ballerup Kommune. Her huskes han især for Ballerup Musikfestival. Festivalerne i Damgårdsparken startede i 1976 og præsenterede orkestre og dansegrupper fra hele verden.

Grundstammen for gennemførelse af både Musikshows og festivaler var hundredvis af frivillige – de såkaldte ”Gode feer”. Jørgen kunne koordinere, inspirere, formidle og havde evnen til at motivere og skabe samarbejde og glæde.

I 1978 stiftede han sammen med Kirsten Sørensen Musisk Samråd, der fungerede som ”paraply” for de fleste musik-, kor – og dansegrupper i kommunen.

Udover at være en udpræget igangsætter var Jørgen også kreativ. Han har bl.a. skrevet ”De unges musikbog” og flere melodier. F.eks skrev han de første numre til BBB – MF blues (min første blues)- da der ikke fandtes materiale til et helt nybegynder orkester. De andre mest kendte er ”Efterårsvisen” og ”Festivalsangen”.

Sammen med rigtigt mange frivillige ildsjæle gjorde han Ballerup til en fantastisk forstadskommune fyldt med musik, sang, dans og teater.

Jørgen Artby efterlader sig hustruen Wivi, datteren Gitte og to børnebørn.