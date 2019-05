Vind den nyeste Afdeling Q-film

Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares er tilbage som kriminalkommissær Carl Mørck og hans assistent Assad i fjerde film i Afdeling Q-serien. Foto: Nordisk Film

konkurrence Med 764.000 solgte biografbilletter var ’Journal 64’ den absolut bedst sælgende film i 2018. Nu kan tre heldige læsere af Ballerup Bladet få den forrygende hovedrolleduo Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares hjem i stuerne, når vi sætter filmen på højkant i denne uges dvd-konkurrence.

Af Mia Thomsen

Filmene er baseret på Jussi Adler-Olsens populære kriminalromaner om Carl Mørck og Assad, der med ildhu og egenrådighed genoptager henlagte sager i Afdeling Q.

I denne film gør nogle håndværkere en uhyggelig opdagelse i en ældre københavnsk lejlighed: Bag en falsk mur finder de tre mumificerede lig siddende omkring et spisebord med en ledig plads klar.

Kriminalkommissær Carl Mørck og hans assistent Assad i Afdeling Q sætter jagten ind på lejlighedens beboer og finder spor, der fører tilbage til den berygtede kvindeanstalt på Sprogø, hvor misrøgt og lægelige forsøg med tvangssterilisering var en fast del af hverdagen.

Rædslerne på Sprogø er et overstået kapitel i danmarkshistorien, men der dukker personer op, som siger, at eksperimenterne er fortsat helt op i vores tid. Carl og Assad indleder et kapløb mod tiden for at forhindre nye mord og overgreb.

Deltag i konkurrencen

Ballerup Bladet udlodder i samarbejde med Nordisk Film tre eksemplarer af filmen på dvd. For at deltage i konkurrencen om ’Journal 64’ skal man svare rigtigt på følgende spørgsmål:

Dette er fjerde film (og bog) om Afdeling Q. Hvad hed den første?

Send dit svar samt navn og adresse til vind@ballerupbladet.dk. Sidste frist for at deltage er mandag den 6. maj klokken 12. Vi trækker tre vindere, som får direkte besked på mail – og efterfølgende selv skal afhente filmen på redaktionen i Ballerup.