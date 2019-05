Politi uge 17

Genrefoto Foto: www.politi.dk

døgnrapporten

Butikstyve i Ballerup

Torsdag den 25. april klokken 19.40 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et butikstyveri fra dagligvarebutik på Banetoften i Ballerup.

En butiksdetektiv havde set to serbiske mænd stjæle diverse kød og kaffe, hvorfor han tilbageholdt dem. Mændene på henholdsvis 17 og 38 år blev sigtet for butikstyveri, som de erkender.

Væltede motorcykler ved cykelløb

En mand var tilsyneladende ikke tilfreds med at blive bedt om at vende om i sin bil, da han søndag kort før middag ville passere vejen ved et cykelløb på Damvadvej ved Ganløse.

Efter flere henvendelser fra løbets officials steg manden ud af sin bil med truende adfærd, hvorefter han skubbede til den ene officials motorcykel, som væltede ind i to andre motorcykler. Motorcyklerne blev i den forbindelse beskadiget, da blandt andet sidespejl og –blink blev ødelagt.

Manden beskrives som: Dansk af udseende, 25-28 år, 180-185 cm, spinkel af bygning, hvid i huden og med lyst hår. Talte dansk. Yderligere kendetegn: tatoveringer på armene.

Vidner eller andre med informationer om sagen kan kontakte Nordsjællands Politi på telefon 49 27 14 48.