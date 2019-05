Tragisk dødsulykke på legeplads

Politi og redning på stedet, hvor gyngestativet lørdag aften væltede ned over en kvinde, der døde på stedet. Politiet undersøger nu de nærmere omstændigheder ved ulykken. Foto: Mathias Øgendal.

En 31-årig kvinde døde lørdag efter en tragisk ulykke på en legeplads på Baltorpvej. Politiet efterforsker stadig sagen og kan ikke udelukke et strafbart forhold.

Af Ulrich Wolf

En festlig dag endte med en tragedie, da en 31-årig kvinde omkom efter en ulykke på legeplads ved et boligkvarter på Baltorpvej lørdag aften klokken 19.26.

Kvinden var gæst ved en 75-års fødselsdag og var gået på legepladsen med to børn. Her væltede et gyngestativ ned over hende, og da politi og redning nåede frem, var kvinden afgået ved døden.

De to børn kom ikke til skade ved den tragiske ulykke.

Københavns Vestegns Politi er i øjeblikket i gang med at efterforske ulykken og kan ikke udelukke, at der er sket noget strafbart.

”Vi efterforsker aktuelt ulykken og årsagen til den og kan ikke udelukke, at der kan være sket et strafbart forhold. Det betyder blandt andet, at der skal foretages en række tekniske undersøgelser, der skal være med til at klarlægge hændelsen. Så lige nu er det for tidligt at sige mere om årsagen til denne tragiske ulykke, før vores undersøgelser er længer fremme,” siger Claus Bardeleben, vicepolitiinspektør hos Københavns Vestegns Politi.

Alt undersøges

Direktør i Baldersbo, Søren B. Christiansen, bekræfter overfor Ballerup Bladet, at boligselskabet tidligere har fået en henvendelse om, at gyngestativet bevægede sig, men at de efter dialog med producenten ikke havde gjort yderligere. Det skulle vise sig at blive fatalt.

”Vi har spærret alle legepladser af og undersøger nu alle gyngestativer for, om der er tale om en konstruktionsfejl. Indtil vi er sikre på, hvad der er sket, åbner vi dem ikke igen. Derefter vil vi åbne dem løbende. Vi havde på baggrund af henvendelsen om at gyngestativet bevægede sig, henvendt os til producenten. De havde forsikret os om, at det sagtens kunne bevæge sig og at det var helt naturligt. Men du får mig ikke til at placere et ansvar nu. Det må andre gøre i kølvandet på undersøgelserne,” siger Søren B. Christiansen.

Han erkender dog også, at hvis det viser sig at være en konstruktionfejl, så venter der et stort arbejde for Baldersbo med at sikre alle legepladsernes stativer.

Møde med familien

Alle er meget påvirkede af situationen og Søren B. Christinsen er netop i skrivende stund på vej hen for at besøge familien til den afdøde.

”Jeg har aftalt et møde med familien i dag (mandag, red.) klokken 11. Det er rigtig tragisk og vi håber at komme til bunds i sagen,” siger Søren B. Christiansen.