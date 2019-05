Fart, fællesskab og mudder

Motocross er for alle aldre, og klubben bød børn helt ned til tre år velkommen til raceday. Foto. Kaj Bonne.

Det var rent guf for børn med fart i blodet, da Ballerup Skovlunde Motocross Klub inviterede til raceday på Lautrupgård i weekenden.

Af Ulrich Wolf

Det havde regnet ganske meget natten til lørdag og regnskyerne hang stadig tungt over Lautrupgård, da motorerne startede og crossbanen blev indtaget af de heftige motocross-motorcykler lørdag formiddag.

Det var med andre ord optimale betingelser, hvis man virkelig ville give den gas og vise, at motocross er lidt sjovere med plask og mudder på hjelm og hjul.

Fart på menuen

Denne lørdag havde Ballerup Skovlunde Motocross Klub inviteret til raceday, hvor alle fartglade drenge og piger i alderen 3-15 år kunne komme forbi, kigge på maskinerne og selvfølgelig køre en tur på den mudrede bane.

Det gjorde de så og der blev fræset, hoppet og kørt, så mudderet sprøjtede og motorerne brølede, mens farten steg og adrenalinet pumpede.

Alle der kiggede forbi kunne låne både motocross-maskine, beklædning og hjelm, så det var bare om at kaste sig ud i det, under kyndig vejledning og hjælp til dem, som ikke var helt erfarne ud i kunsten at køre motocross.

Udover at give de unge en sjov dag, så var det også en mulighed for at se, om motocross ikke var en sport, som kunne gøres til en hobby, hvor fællesskab, fart og fede oplevelser er en del af menuen.

Billedgalleri herunder – Fotos: Kaj Bonne