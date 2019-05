I kamp for den gode smag

Christian Simonsen har altid interesseret sig for madlavning og det kreative i smagsoplevelser. Nu er han udtaget til kokkelandsholdet, der skal dyste ved OL til næste år. Foto: Foto: Kaj Bonne.

Mad 31-årige Christian Simonsen fra Ballerup har altid brændt for mad og god smag. Nu er han en del af det kokkelandshold, der skal dyste til OL i 2020.

Af Ulrich Wolf

»Jeg har interesseret mig for mad og kokkeri siden hjemkundskab i skolen«.

Sådan siger Christian Simonsen, der netop er blevet udtaget til det danske kokkelandshold. Her skal han og fem andre kokke dyste om blandt andet OL-guldet i uge otte næste år.

Vi møder ham i lejligheden i Ballerup, hvor han bor sammen med sin kone og deres tre børn på seks og tre år samt den lille nye på fem måneder.

Selvom her bor en kok med ambitioner, så emmer lejligheden og køkkenet ikke af madkunst, blandt andet fordi småbørn ikke altid er de mest åbne overfor eksperimenterende gourmetmad. Men alligevel bliver der tid til at lege lidt i køkkenet indimellem.

Kunst i hverdagen

»Det kan godt være, at der ikke altid bliver lavet avancerede retter, men jeg kan godt lide gode råvarer og jeg bruger måske også længere tid på at lave selv helt almindelige ting. Så på den måde sniger der sig alligevel lidt kokkekunst ind i hverdagsmaden. Men her

er ikke så meget plads, og selvom jeg ikke roder så meget, faktisk tværtimod, modsat andre kokke, så er det trods alt begrænset. Men hverdagsmad kan sagtens gøres lækkert, hvis man bare bruger lidt mere tid på det,« siger Christian Simonsen.

Fruen Signe sidder på gulvet med den lille, men giver sit besyv med:

»Han har også en ret kræsen kone. Men jeg er ved at lære det,« griner hun.

Touch af gourmet

Christian Simonsen blev udlært på L’Alsace og har arbejdet på en række forskellige restauranter, inden han kom til Semler Group, hvor han nu giver kantinen et touch af gourmet. Det betyder, at han har fået indført lidt mere lækker mad i kantinen, hvor der til dagligt spiser flere hundrede medarbejdere.

Det er en god udfordring i hverdagen, når der skal trænes på landsholdet.

»Jeg søgte ind på landsholdet for at få noget faglighed og der var omkring 80 der havde ansøgt. Jeg blev så udtaget til en optagelsesprøve, hvor jeg fik udleveret en kylling og nogle grøntsager, og så skulle jeg lave en ret til to. Vi var seks der blev udtaget, deriblandt mig. Det er rigtig spændende og jeg glæder mig,« siger Christian, som er i fuld gang med den fælles træning med landsholdet.

»Vi træner en gang om måneden sammen i Odense, hvor vi laver retter til forskellige lejligheder og får øvelsen. Der er i alt 22 lande, som deltager til OL, så det er jo bare om at holde sig skarp. Men det er samtidig en stor ære, og derfor gør man sig ekstra umage,« siger Christian Simonsen, der som nævnt altid har

haft interessen for madlavning.

Ingen Michelin-ønsker

»Der er noget spændende og kreativt ved madlavning og den interesse har bare altid været der. Samtidig er det nordiske køkken jo blevet rigtig populært, så derfor var det oplagt at blive kok,« siger Christian der trods sine landsholds-evner ikke har ambitioner om at komme ind på en Michelin-restaurant.

»Det er for hårdt og for tidskrævende. Jeg kan faktisk godt lide min familie, så den karriere har jeg ikke lyst til. Men en lederstilling i en kantine, der har lidt ambitioner med deres mad, det kunne jeg godt tænke mig;« siger Christian Simonsen, der alligevel får afløb for sine kreative ambitioner på madens vegne ved at være en del af det landshold, der skal repræsentere de danske farver ved kokke-OL i Hannover til næste år.