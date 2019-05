Det er aldrig for sent at få nye venner

Ruth på 96 år har fået nye bekendtskaber, efter hun har deltaget i et tilbud, hvor man skal dele sin livshistorie. Foto: privatfoto

Fællesskab Tilbuddet ’fortæl for livet’ gav 96-årige Ruth nye bekendtskaber efter hun blev alene.

Af redaktionen

”Vi sludrer rigtig godt sammen og kan snakke om alt. For første gang skal vi også sammen af sted på kommunens pensionisttur til Dyrehaven til sommer”.

Det er aldrig for sent at stifte nye bekendtskaber. Det er 96-årige Ruth et glimrende bevis på. Hun tager smilende imod i lejligheden på tredje sal i Hedeparken i Ballerup. Her har hun boet her siden 1981.

Når man træder ind ad døren, mærker man straks, at der i lejligheden bor en person, som har levet et spændende og langt liv. Et liv hvor rejser, kultur og kunst har fyldt meget, og hvor der hele tiden har været gang i den. Men for to år siden tager Ruths liv en drejning.

”Min mand gennem mange år dør. Da han dør, har jeg ikke mere familie tilbage. Vores søn er død et par år tidligere.

Så nu er der bare mig tilbage. Jeg har ikke andre, fortæller Ruth, mens hun sidder i lænestolen i stuen, hvor mange af hendes egne malerier pryder væggene.

Når livet ændrer sig

Tabet af manden kommer pludseligt for Ruth. Heldigvis er hun opmærksom på, at hun ikke synker ned i et tomrum eller rammes af ensomhed. Når der sker større ændringer i livet, er det ellers helt naturligt. Ruth begynder derfor at komme regelmæssigt i torsdagscaféen i præstegården i Ballerup.

”Der går noget tid, og så hører jeg om et tilbud. Ballerup Kommune står for det. Her mødes man med andre og snakker om det liv, som man har levet, siger Ruth.

Tilbuddet, som Ruth har hørt om, hedder ’Fortæl for Livet’. ’Fortæl for Livet’ er samtalegrupper, hvor man deler sin livshistorie. Samtalerne foregår under kyndig vejledning, så samtalerne glider let og ubesværet.

”Mange ældre oplever at miste de mennesker, som har fulgt dem gennem livet. Oplevelsen af at have en identitet kan svækkes, når vi mister mennesker. Særligt dem der har stået os nær. Når deltagerne deler livets betydningsfulde øjeblikke med andre, bliver der skabt nye bekendtskaber,” siger Camilla Hoff Crump, der er forebyggelseskonsulent i Ballerup Kommune.

På venindetur

Ruth bliver hurtigt en del af en af kommunens samtalegrupper. I gruppen er der tre andre kvinder med. Ruth er den ældste. Der er en aldersforskel på 20 år mellem nogle af dem, men det har ingen betydning.

”Snakken går nemt. Vi sludrer rigtig godt sammen og kan snakke om alt,” siger Ruth.

Selvom samtalegruppen nu officielt er afsluttet, så er snakken ikke stoppet. Ruth og de tre andre kvinder har nemlig valgt at fortsætte med at mødes af egen drift én gang om måneden.

”De andre kvinder bor lige i nærheden,” fortæller Ruth, mens hun peger ud ad det store vindue i stuen.

”Det gør det nemt at mødes. Det var vi heldigvis enige om, at vi gerne ville,” siger Ruth. Og snart venter der en rigtig sommerudflugt.

”Vi har aftalt, at vi skal af sted på kommunens pensionisttur til Dyrehaven til sommer. Jeg glæder mig meget,” fortæller Ruth.

Herefter falder snakken på Lise Nørgaards klassiker Matador. Ruth fortæller, at hun håber, at hun får mulighed for at besøge og genopleve den ægte Matador-stemning i Bakkens svar på Korsbæk By inden middagen i Peter Lieps Hus samme sted. Men der er også noget andet, der trækker.

Det er, at Ruth nu kan sætte sig i bussen med kurs mod Nordsjælland sammen med hendes nye bekendtskaber, som hun har fået fra ’Fortæl for Livet’.