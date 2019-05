Musik og fest indtager Kirketorvet

Der er lagt op til fest og mange forskellige aktiviteter på Kirketorvet i Ballerup, når Fræk Fredag folder sig ud. Sidste år var der blandt andet godt gang i bordfodboldspillene. Foto: privatfoto

Fest Under sloganet ’Fræk Fredag’ omdannes Kirketorvet i Ballerup til en mindre festivalplads den 3. maj.

Af Ulrich Wolf

Som mange efterhånden nok har bemærket, så har Ballerup et ganske aktivt musikliv, hvor blandt andet Balleup Ungdomsskole, Musik- og Kulturskolen og ikke mindst kulturhuset Vognporten spiller en stor rolle.

Det er også dem, der står bag den store ’festival’, der går under navnet Fræk Fredag og som ruller ud på Kirketorvet fredag den 3. maj.

Her er alle inviteret til at deltage i musik- og fritidsfestivalen, hvor der bliver budt på en række musikalske og fornøjelige aktiviteter for især de unge.

Målet er nemlig primært at få de unges øjne op for de mange kultur- og fritidstilbud, der findes i Ballerup Kommune og derfor er eftermiddagens program målrettet de unge fra 6. til 9. klasse, der kan prøve kræfter med en række nye fritidsaktiviteter.

Fart, fransk eller fest

Ifølge daglig leder af ungdomskulturhuset Vognporten, Frank Weinberger, er der et spændende tilbud, hvad enten man er til fransk kultur, fart eller festmusik.

Ballerup Ungdomsskole tager eksempelvis en bocart med, så de fart- og motor-

glade kan prøve kræfter med en firehjulet, terrængående crosscart. Hvis det er for vildt, kan man også deltage en i fransk quiz, vinde en croissant og samtidig blive klogere på fransk som valgfag.

Endelig er der musikken, som altid er i centrum, og Musik- og Kulturskolen afholder trommeworkshop og tager desuden en række andre instrumenter med, som man kan afprøve.

Man kan også selv gribe guitaren og give et nummer på scenen og måske være en af dem der bliver ’opdaget’ og kan blive en del af den store talentmasse, der strømmer ud fra musikskolen.

En del af de lokale talenter vil naturligvis også

underholde på scenen ligesom man vil kunne se uddrag fra ungdomsskolens musical.

Når klokken har passeret 20 fortsætter festen ind i gården ved Baghuset, hvor talenterne fra Mere Monitor spiller frem til midnat.

Festen begynder klokken 14, det er gratis at deltage og der vil naturligvis også være mulighed for at købe mad og drikke til at akkompagnere de mange oplevelser dagen igennem.