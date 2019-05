SPONSORERET INDHOLD: Står du i en situation, hvor du har mulighed for at nedrive en gammel nedslidt bygning, for derefter at bygge nyt hus?

Det er blevet meget populært blandt os danskere at købe en grund med et gammelt hus for så at rive det ned. Hvis man finder den perfekte grund med et gammelt faldefærdigt hus, er man tit villig til at få revet det ned. På den måde får man sin drømmegrund og kan bygge sit drømmehus. Løsningen er for dig, som ikke vil gå på kompromi med dit kommende hjem. Du har hverken tid og lyst til at reparere det gamle hus på grunden.

I mange tilfælde vil det også være billigere at rive hele huset ned. Huset kan være i så dårlig stand, at det ikke kan reddes. Du kan se pris på nedrivning af hus på Byggeexpert.dk

Kan det betale sig?

Når du overvejer at rive et gammelt hus ned, er der nogle ting du skal overveje. Du kan rådføre dig med en konsulent, som kan fortælle dig, om det kan betale sig at rive huset ned. I nogle tilfælde kan et faldefærdigt hus faktisk stadig blive reddet. Du kan reparere smuldrende vægge, utætte tage og skrånende fundament til en god pris.

Måske kan du faktisk få skabt et smukt hus, som du kan blive godt tilfreds med. At bygge et helt nyt hus fra bunden er ofte dyrere end at reparere. Det er også mere tidskrævende. Du skal gøre op med dig selv, hvad der betyder mest for dig. At få et splinternyt hus, eller spare penge ved at reparere på det gamle?

Fredede bygninger

Nogle huse er fredede. Det betyder, at de har en særlig betydning når det kommer til forskellige forhold med hensyn til den historiske udvikling i Danmark. Når man køber eller bor i en bygning som er fredet, forvalter man et stykke kulturarv. Det er derfor begrænset, hvad man kan gøre ved huset. En fredning betyder, at du under ingen omstændigheder må rive huset ned.

Hvis du ønsker at reparere på huset, er der nogle ting du skal være opmærksom på. Du skal have en tilladelse fra Kulturstyrelsen til at lave ændringer på huset. Det indebærer også små ændringer som eksempel at lave en skillevæg, sætte skilte op eller fjerne elementer fra huset.

Opførelse af nyt hus

Hvis du har kontaktet Kulturstyrelsen og kommunen, og huset ikke er fredet, kan du få mulighed for at nedrive det og opføre et nyt på grunden. Man kan godt rive huset ned selv, men det kræver ekspertise og erfaring. Det bedste du kan gøre, er at finde dig med en professionel som kan hjælpe dig. Det er meget forskelligt hvor dyrt det er at nedrive et hus. Prisen varierer og afhænger af mange faktorer.

En nedrivning af et hus på 140 kvadratmeter vil typisk koste omkring 100.000 kroner. Det kan derfor godt betale sig at indhente tilbud fra forskellige nedrivningsfirmaer. Du kan modtage tre gratis og 100 % uforpligtende tilbud på Byggeexpert.dk i dag. Når huset er revet ned, kan du opføre dit drømmehus.

Her er der mange muligheder – du kan vælge selv at bygge eller du kan kontakte forskellige firmaer, som tilbyder dig at tegne og designe dit drømmehus.