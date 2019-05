SPONSORERET INDHOLD: Står du og mangler en ny dyne? Det er slet ikke ligegyldigt hvilken dyne du sover med om natten.

Der er stor forskel på dyner – nogen passer perfekt til sommeren, mens andre er dejligt varme og kan bruges om vinteren. Der findes også helårsdyner, som kan bruges på alle årstider. Hvis du ikke finder en dyne, som passer perfekt til dig og dine behov, kan du komme til at slås med søvnløshed.

En god dyne giver dig simpelthen en bedre velvære og en bedre søvn. Vi bruger omkring 3000 timer i sengen om året, så det kan godt betale sig at bruge lidt ekstra energi og penge på at finde en god dyne.

Der er kommet ekstra fokus på dyner indenfor de seneste år. Før i tiden gik mange mennesker på kompromi med dynen. De så den ikke som et specielt vigtig del af soveværelset. En dyne var bare noget man købte, uden at bruge den helt store tankevirksomhed. At der nu er kommet større fokus på den gode dyne gør, at du har et stort udvalg af kvalitetsdyner at vælge imellem. Forhandlerne kæmper om kunderne, og det kommer dig til gode.

Du kan med garanti finde en dyne, som er perfekt for dig. Tag et kig på senge-testeren.dk. Her kan du se test af forskellige dyner blandt andet helårs Nomite dyner.

Find den perfekte dyne

Ud over at din dyne skal passe til årstiden, er der også andre faktorer du skal være opmærksom på. Du kan med fordel kigge på, hvilket materiale din dyne er lavet af. Det rette materiale kan gøre en verden til forskel for din nattesøvn. Hvis du er allergiker kan du gå efter dyner med fyldstof af mikrofibre og silke.

Når du kigger efter dyner, kan du se efter NOMITE mærket. Dyner som har dette mærke, har et betræk som er meget tætvævet. Det betyder at hustøvmider har svært ved at trænge igennem og overleve i dynerne.

Hvis du ikke har allergi, er dyner med fjerlette dun måske noget for dig. Her kan du både få dyner med fjer fra gås eller and. Når du leder efter en ny dyne, er det en god idé at komme ud i en butik og føle på dynen. Fyldet i dynen skal helst være fordelt jævnt. På den måde kan du vaske og tørre dine dyner derhjemme.

Hvilken størrelse?

Når du skal vælge den perfekte dyne, skal du også overveje størrelsen. En normal længde er 200 cm. Det vil for de fleste mennesker være en fin dyne. Er du dog over 180 centimeter høj, kan du vælge en dyne som er 220 cm, så hele din krop kan blive dækket af dynen. Et andet valg er bredden. Hvis du vælger en enkeltdyne er bredden 140 centimeter, mens en dobbeltdyne er enten 200 eller 240 centimeter lang.

Dit valg i forhold til bredde kommer meget an på, om du sover alene eller sammen med en partner. Hvis du sover alene vil en enkeltdyne ofte være passende. Hvis du derimod sover med en partner, kan du overveje en dobbeltdyne. Nogle par foretrækker dog to enkeltdyner. Gør op med dig selv, hvad du foretrækker.